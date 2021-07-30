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"Русские балеты" Сергея Дягилева покажут в Минске

В последний летний месяц поклонники театра увидят шесть премьер в рамках проекта ТheatreHD в Минске, во время которого показывают трансляции на экранах минских кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира.

"Русские балеты" Сергея Дягилева покажут в Минске
"Доктор Фауст"
Сергей Дягилев (1872-1929), русский театральный и художественный деятель, один из основоположников группы "Мир Искусства", организатор "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева", антрепренер, и Игорь Стравинский (1882-1971), русский композитор, дирижёр и пианист. Один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века (справа). Фото: РИА 

1 августа "Русские балеты" перенесут зрителя в эпоху легендарной антрепризы Сергея Дягилева. Балетная антреприза, выросшая из "Русских сезонов" 1908 года, действовала на протяжении 20 сезонов вплоть до его смерти в 1929 году. "Русские сезоны" оказали большое влияние не только на хореографию, но и на развитие мирового искусства. В Минске покажут четыре постановки из "золотого фонда" знаменитого русского антрепренера, раскрыв разнообразие стилей от высокой романтики "Видения розы" до неприкрытой чувственности "Послеполуденного отдыха фавна", трагических празднеств "Петрушки" и тонкого испанского флера "Треуголки".

В первый вечер августа также покажут одноактную оперу Рихарда Штрауса "Зальцбург-100: Электра" - декадентскую переработку трагедии Софокла.

Затем минские театралы увидят постановку шекспировского "Глобуса" - "Доктор Фауст" по пьесе Кристофера Марло и спектакль "Франкенштейн: Камбербэтч". Концептуальный спектакль Дэнни Бойла - шанс посмотреть на Джонни Ли Миллера в роли существа и на Бенедикта Камбербэтча в роли его создателя.

Вслед за этим на экранах предстанет "Мэтью Борн: Лебединое озеро" на музыку Петра Чайковского - трагическая история несчастного принца, затюканного властной матерью.

Далее на экраны Минска выйдет фильм "Дега: Страсть к совершенству". В фильме использованы свидетельства современников и письма самого Дега, которые создают образ одного из самых влиятельных и противоречивых французских художников.

11 августа можно посмотреть оперу "Борис Годунов" в постановке известного режиссера Иво Ван Хове. В тот же день покажут спектакль "Бесы Достоевского" Константина Богомолова. Текст Достоевского стал для Богомолова основой для создания собственной режиссерской драматургии.

Вслед за Достоевским можно окунуться в фильм-выставку "Сады в живописи - от Моне до Матисса". Это путешествие сквозь коллекцию импрессионистского, пост-импрессионистского и авангардного искусства первой половины ХХ века расскажет об эволюции современного сада.

В конце августа можно посмотреть одну из лучших оперных комедий - "Итальянка в Алжире" Россини. Действие происходит в современном Алжире, где пузатый "бей" Мустафа ездит на ободранном старом мерседесе, а итальянская "туристка" Изабелла поет свою виртуозную арию, сидя на бутафорском верблюде. Остроумный и музыкальный переполох стал возможен благодаря ансамблю виртуозных артистов во главе с Чечилией Бартоли и российским певцом Ильдаром Абдразаковым.

Еще одна премьера - балет "Девятая Симфония Мориса Бежара". В спектакле принимают участие 250 танцовщиков и музыкантов из труппы Бежара Bejart Lausanne Ballet, балета Токио, хора "Рицуюкай" и Израильского филармонического оркестра.

В конце лета можно услышать третью оперу из приуроченной к столетию Зальцбургского фестиваля -"Саломея", а также перенестись с помощью экрана в музей Opcе, где собраны более полусотни портретов кисти Поля Сезанна из крупнейших мировых музеев. Эксперты и кураторы откроют зрителям самый загадочный жанр в творчестве великого мастера в фильме "Сезанн. Портреты жизни".

Грандиозная выставка произведений Рафаэля к 500-летию его смерти ждет зрителей в новом документальном фильме "Загадки Рафаэля". Создатели картины получили эксклюзивный доступ к римской экспозиции работ художника и в деталях передали влияние, которое античный город оказал на великого художника.
rg.ru
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