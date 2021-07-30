Куда и как могут улететь белорусские туристы - подробно
Несмотря на все временные ограничения, сезон отпусков у белорусов никто не отменял. Где, как и когда смогут отдохнуть белорусские туристы, рассказали в Республиканском союзе туристических организаций.
Черногория
Египет
Что нужно для въезда:
отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации с QR-кодом. Виза оформляется по прилете.
Консолидатор «АэроБелСервис». На программах работают операторы «ИНТЕРСИТИ», «Ростинг», Coral Travel, ANEX Tour, TUI
Вылеты из Минска:
Хургада — по понедельникам, вторникам, средам, субботам, воскресеньям;
Шарм-эль-Шейх — по вторникам, средам, субботам.
Вылеты из регионов:
Хургада из Гомеля — по вторникам, субботам, 10/11 ночей.
Tez Tour
Вылеты из Минска:
Хургада — в среднем восемь рейсов в неделю;
Шарм-эль-Шейх — в среднем шесть рейсов в неделю.
Вылеты из регионов:
Хургада и Шарм-эль-Шейх из Могилева, Гомеля, Бреста, Витебска — чартер летает каждые 10 дней до конца октября, планируется продление цепочек.
Join UP!
Вылеты из Минска:
Хургада — по вторникам, пятницам, воскресеньям;
Шарм-эль-Шейх — по понедельникам, четвергам, средам, субботам, воскресеньям.
Вылеты из Гомеля:
Хургада — по вторникам, пятницам;
Шарм-эль-Шейх — по четвергам, понедельникам.
Вылеты из Могилева:
Хургада — по вторникам, пятницам, 10/11 ночей.
Турция
Фото Depositphotos
Что нужно для въезда:
отрицательный ПЦР-тест. Виза белорусским гражданам не нужна.
Консолидатор «АэроБелСервис». Блоки на чартерах имеют туроператоры «ИНТЕРСИТИ», «Ростинг», Coral Travel, ANEX Tour, TUI
Вылеты из Минска:
Анталья — ежедневно (кроме субботы) до 18.11;
Бодрум — по понедельникам, четвергам, продолжительность 7/10/11/14, до 11.10;
Даламан — по понедельникам, четвергам, 10/11 ночей, до 07.10;
Измир — по вторникам, пятницам, воскресеньям — до 01.10.
Вылеты из регионов:
Анталья из Витебска, Гомеля, Могилева — 10/11 ночей.
Консолидатор «Аэротрэвел» (на рейсе работают «Ростинг», «Тайм Вояж», «Вояжтур»)
Анталья из Минска — рейсы по средам, четвергам, субботам, воскресеньям.
Tez Tour
Вылеты из Минска:
Анталья — 12 рейсов в неделю до октября (затем частота вылетов уменьшается), цепочка — до 7 ноября;
Измир — десятидневная цепочка, до 11.09.
Вылеты из регионов:
Анталья из Бреста, Гродно, Витебска — десятидневные цепочки до конца сентября.
Join UP!
Вылеты из Минска:
Анталья — вылеты ежедневно, кроме вторника.
Грузия
Что нужно для въезда:
отрицательный ПЦР-тест либо свидетельство о вакцинации (Грузия признает российскую вакцину «Спутник V»). Также в обязательном порядке делается ПЦР-тест на третий день после прибытия в Грузию. Виза не нужна.
Программа, в отличие от вышеперечисленных, осуществляется на регулярных рейсах. Осуществляет перевозку «Белавиа». С 11 августа ожидается регулярная полетная программа из Тбилиси в Минск грузинского перевозчика Georgian Airways.
Минск — Батуми: ежедневно. Понедельник, вторник, среда — два рейса в день, остальные дни — три рейса в день.
Минск — Тбилиси: ежедневно. Вторник, среда, суббота, воскресенье — два рейса в день, остальные дни — один рейс в день.
Объединенные Арабские Эмираты
Что нужно для въезда:
ПЦР-тест. Виза белорусским гражданам не нужна.
Регулярная программа выполняется в Дубай из Минска «Белавиа» и арабским лоукостом Fly Dubai.
«Белавиа» летает в Дубай по вторникам, пятницам и воскресеньям.
Fly Dubai — по средам, субботам и воскресеньям.
Планируется, что с сентября обе авиакомпании будут летать по пять раз в неделю. Возможно, с октября «Белавиа» добавит два рейса на Рас-эль-Хайму.
Болгария
Что нужно для въезда:
отрицательный ПЦР-тест либо справка о вакцинации (подходит в том числе вакцина «Спутник V»). Виза открывается в болгарском посольстве в Минске.
Туры предлагает туроператор «ИНТЕРСИТИ» с перелетом регулярным рейсом авиакомпании «Белавиа» в Стамбул. Программа стартовала 1 июля, продолжительность туров — 10, 11, 21 ночь.
Трансфер: аэропорт Стамбул — отель — аэропорт Стамбул. Ориентировочное время трансфера: 4–5 часов.
Иордания
Что нужно для въезда:
отрицательный ПЦР-тест. По прибытии в страну пассажиры проходят еще один тест, который должен быть оплачен до вылета. Граждане Беларуси могут выезжать в Иорданию без заранее оформленной визы.
Чартерную программу на бортах «Белавиа» запланировал на осень туроператор «ИНТЕРСИТИ». Ее продолжительность — с 3 сентября по 15 ноября 2021 года.
Перелет — Минск — Акаба (Красное море).
Чартерная цепочка будет осуществляться каждые 9/10 дней.
Черногория
Что нужно для въезда:
виза не нужна. ПЦР-тест также официально не нужен, однако, учитывая пересадку в Стамбуле, он понадобится для предъявления пограничникам.
В Черногорию можно добраться с помощью стыковочного рейса «Турецких авиалиний» через Стамбул по средам, пятницам и субботам.
Албания
Что нужно для въезда:
виза и ПЦР-тесты для посещения Албании не требуются.
Добираться придется также стыковочным рейсом «Турецких авиалиний» через Стамбул в столицу Черногории Подгорицу, трансфер до популярного албанского курорта Дуррес занимает три часа (164 км).
Хорватия
Что нужно для въезда:
отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации — подходит и «Спутник V». Виза открывается в визовом центре в Минске.
Перелет через Стамбул в Дубровник («Турецкие авиалинии»).
Греция
Что нужно для въезда:
ПЦР-тест, также подойдет справка о вакцинации российской вакциной «Спутник V». Виза открывается в визовом центре, мульти-«шенген».
Добраться можно через Стамбул «Турецкими авиалиниями» либо через Москву регулярными или чартерными рейсами. Доступен как перелет в Салоники, так и на острова Крит, Корфу и другие.
Кипр
Что нужно для въезда:
отрицательный ПЦР-тест либо справка о вакцинации (Кипр признает вакцину «Спутник V»). Виза открывается в почетном консульстве в Минске.
На остров Афродиты можно добраться из Москвы самолетом «Аэрофлота» сплошным билетом (Минск — Москва — Ларнака), поскольку Кипр не входит в список стран, из которых белорусские граждане могут прилетать в Москву, не продолжив маршрут до Минска.
Испания
Что нужно для въезда:
испанцы признают китайскую Verocell от производителя Sinopharm. Этой прививкой есть возможность привиться и в Беларуси. Виза открывается в испанском визовом центре.
Вариант дороги — через Стамбул, стыковочными рейсами «Турецких авиалиний» в Мадрид, Барселону, Малагу.
07:45 30/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение