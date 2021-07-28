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На Олимпиаде в Токио представили беларуское кимоно со стихами Ларисы Гениюш

Кимоно с беларускими узорами появилось на Олимпиаде в Токио. Идею с созданием кимоно, отражающих культуру разных стран мира, реализовала на практике мастер из Киото Муцуми Окуно.

На Олимпиаде в Токио представили беларуское кимоно со стихами Ларисы Гениюш
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Вот как выглядит наше кимоно глазами японцев: "Летящий в небе большой аист, любимая беларусами птица, национальная птица Беларуси, машет крыльями. Колосится плодородная пшеница, а узор на подоле, тонко окрашенном с помощью шелкографии - это славянский узор мифологического Ярило, используемый в народных костюмах. 

Кроме того, на кимоно присутствует отрывок из беларуской поэзии на беларуском языке, который отражает чувства людей, живущих в гармонии с природой. 

Общий дизайн создан из нежных мотивов беларуской вышивки и декорирован васильками и цветами льна. Это работа, в которой можно почувствовать нежный и милый образ. 

На подкладке выткан узор оперения японской стрелы в цвете беларуского флага, что является доказательством дружбы между Японией и Беларусью".

На самом деле традиционная японская одежда, выполненная в беларуском народном стиле, оказалась очень пестрой, многоцветной и изобилующей различными рисунками. А в центре, на уровне груди, "звучат" белорусские слова Ларисы Гениюш, воспевающие любовь к родной земле.

"Ўсё, што цешыць, і ўсё, што баліць,
на палотны узорам раскіну:
хвалі, краскі, калосьсе, палі –
ўсю красу наймілейшай Краіны!"

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Проект Imagine Oneworld Kimono Project был запущен еще перед стартом Игр в Токио. В рамках проекта японцы создали 213 кимоно, отражающих культуру каждой страны мира, принимающей участие в Олимпиаде. 

Первоначально планировалось, что эти кимоно будут представлены на церемонии открытия Олимпийских игр. Однако в последний момент организаторы Игр отказались от данной затеи, и коллекция стала достоянием лишь ограниченного числа людей.
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