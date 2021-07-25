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Бывший журналист TUT.BY и кинокритик запустили в Instagram блог с микрогайдами по Минску

В Instagram появился блог "Какие планы" с микрогайдами по Минску: что съесть, купить, посмотреть, почитать, надеть и куда сходить.

Бывший журналист TUT.BY и кинокритик запустили в Instagram блог с микрогайдами по Минску
"Какие планы" - это проект журналистов Майи Кохно и Антона Коляго. Майя до недавних событий работала на TUT.BY в отделе новостей Минска. Антон - кинокритик, пишет для беларуских и российских изданий о кино и сериалах, ведёт подкаст на Onliner "Прослушка".

Фишка блога - это минимум текста в описании, пишет marketing.by, а вся полезная информация с рекомендациями заверстана на фото в виде карточек.



Антон Коляго:


"Какие планы" - это микромедиа в Instagram про развлечения в Минске. Только для контента мы используем не текст в описании к фото, а слайды в карусели, на которых лаконично размещаем текст по тематическим узким подборкам.

Темы проекта - это не только заведения и выставки, а культура и жизнь в целом. Волнующие вещи тоже не будем обходить стороной, но не выпрыгивая за рамки формата.


В отличие от СМИ, микроформат даёт кучу возможностей экспериментировать с дизайном и заверстать красиво, не нарушая базового UX пользователя: все, что ему нужно делать, это свайпать влево картинки. В отличие от сайтов, это не так громоздко (да и мы бы вдвоём объёмный контент сайта не потянули бы). И, как мне кажется, Instagram все время недооценивали как платформу для классического медиа. Потому что там тексты в описаниях никто не читает, если это не советы психолога или инфоцыган. А у нас сохраняется базовый принцип пользования инстаграма - смотреть картинки.

Один из основных наших принципов — кураторский подход. Примерно как галереях, где есть куратор выставки, который вроде как составляет экспозицию из чужих произведений, но при этом их выбор не случайный, в нем самом заключена какая-то мысль, его манифест как отборщика. В идеале и нам хотелось бы нащупать баланс между информационным контентом и авторскими материалами: избежать чистой субъективщины, но в то же время давать ощущение, что это все не просто какие-то случайные списки, а вещи, места, еда, фильмы, которые нам самим искренне нравятся или кажутся интересными и о которых мы хотели бы рассказать другим".

Майя Кохно:


"Антон сотрудничал с подобными микро-СМИ раньше и видел, как такой формат заходит аудитории. Мы часто обсуждали похожие проекты, которые видели в аккаунтах российских СМИ, и сходились во мнении, что Минску не хватает чего-то свежего в городских медиа. Зимой решили создать такой профиль в Instagram, но долго откладывали - не могли придумать название, хоть и составили внушительный контент-план. Когда я осталась без работы - это был для меня толчок. Стало много свободного времени, а любимое дело хотелось продолжать. Ну и хоть вокруг происходит жесть, все равно хотелось жить жизнь. Мы с Антоном это обсудили и решили, что откладывать и ждать лучших времён не стоит, наконец-то придумали название, дождались разработок от дизайнера и включили первые посты".


Сейчас проект держится на энтузиазме авторов, в будущем команда планирует расширяться, делать нативные и партнёрские проекты и коллаборации. Пока же Антон и Майя каждый день выпускают посты и наращивают аудиторию.

"Фидбэк от читателей в основном положительный: получаем благодарности за подборки, многим удобно в таком структурированном виде потреблять информацию. Но были и отзывы и в духе "я не привык к такой инсте".
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