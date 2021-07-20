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Самый богатый человек планеты Джефф Безос отправляется в космос

Основатель Amazon и самый богатый человек планеты Джефф Безос вот-вот отправится с космодрома в Техасе в космос на ракете New Shepard, созданной компанией бизнесмена Blue Origin.

Самый богатый человек планеты Джефф Безос отправляется в космос
Ожидается, что полет на высоте до 115 километров продлится около 15 минут.

Вместе с Безосом полетят его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, а также 18-летний выпускник школы из Нидерландов Оливер Деймен. 
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