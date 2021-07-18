Учитесь отличать «женские арбузы» — они сладкие и хрустящие

Многие стучат по нему, чтобы определить, хороший ли он. Но это далеко не единственный способ. Пользователь «Соху» рассказывает, на что еще стоит обращать внимание при покупке арбуза, отмечая, что нужно отдавать предпочтение «девочкам».

Погода становится все жарче, и многие уже начинают есть арбузы. Арбуз, мороженое и холодные напитки — это обязательные атрибуты лета. Сейчас, когда вы выходите на прогулку или приходите домой с работы, вы можете часто увидеть, как торговцы тащат тележки с арбузами или как люди толкаются у прилавка арбузов в супермаркете, объявившего их распродажу. Если повезет, вы выберете особенно сладкий арбуз. А если не повезет, арбуз будет не только несладким, но и иногда даже кислым. Если вы захотите обменять арбуз на другой, то, может быть, в супермаркете у вас это и получится, но уличного торговца на том же месте вы, вероятно, не найдете.





Сегодня я вспоминал детство со своим дядей. Тогда, несколько лет назад, мой дядя выращивал арбузы, поэтому он сам часто ел их. Он рассказал мне, как бахчевые мастера сами выбирают арбузы. Оказывается, они делят их на «девочек» и «мальчиков», а также различают по изгибу лозы. Мы обычно стучим по арбузу, чтобы определить, сладкий он или нет. Сегодня я, Сяохай, поделюсь с вами еще несколькими хитростями.

Звук при стуке по арбузу





Постучать по арбузу, чтобы проверить, как он звучит, — это метод, который часто используется при выборе сладкого арбуза. Это действительно один из наиболее эффективных способов. Я постоянно вижу людей, которые подносят арбуз к уху и, стуча по нему, слушают звуки. Раньше я тоже притворялся экспертом и стучал по арбузам. Сегодня могу с уверенностью сказать вам всем, что, если звук от стука ясный и звонкий, это означает, что в арбузе много жидкости и он довольно сладкий. Если звук глухой, я советую вам взять другой арбуз.





По полоскам тоже можно легко определить сладость: если полоски ярко выраженные и отчетливые, а промежутки между ними относительно узкие, то обычно такие арбузы сладкие и сочные, так как это означает, что в процессе роста у них не было недостатка воды. Если полоски нечеткие и расплывчатые, возьмите другой арбуз.

Плодоножка

Когда я выбираю арбуз, я всегда смотрю на свежесть плодоножки, но забываю заметить, прямая она или изогнутая. На самом деле плодоножка должна быть зеленой, потому что желтая или черная указывает на то, что арбуз находится на прилавке уже давно. Убедившись, что плодоножка свежая, посмотрите на ее форму: выбирайте изогнутую, потому что это показывает, что арбуз «женский». У «девочек» кожура тоньше, а вкус слаще. Прямая плодоножка говорит о том, что арбуз — «мальчик», у них обычно более толстая кожура и плохой вкус.

«Пупок» арбуза

С противоположной стороны от плодоножки есть место, которое мы называем «пупком» арбуза. Это месторасположение цветка арбуза. После того, как цветок увядает, он оставляет небольшой кружок. Если «пупок» маленький, это женский арбуз, а если большой — то мужской. Чем меньше «пупок», тем лучше, такой арбуз будет иметь тонкую кожуру и более сладкий вкус, поэтому я также рекомендую вам проверять его перед покупкой.



