По словам начальника управления культуры Брестского облисполкома Сергея Панасюка, "Белая Вежа 2021" посвящена 30-летнему юбилею СНГ. Значительную часть программы составят театры из стран Содружества: Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, России. Также ожидается, что в форуме примет участие коллектив из Грузии, сообщает областная газета "Заря".





"Белая Вежа" – один из самых брендовых фестивалей Брестчины, его любят и знают далеко за пределами нашей страны. Мы надеемся, что в сентябре все заявленные коллективы смогут приехать и "Белая Вежа" порадует нашего зрителя интересными спектаклями", – отметил Панасюк.





В программу фестиваля включено 22 спектакля от 22 театральных коллективов. Показы пройдут на трех языках (русском, белорусском и таджикском в сопровождении синхронного перевода на русский язык) в большом и малом залах Брестского академического театра драмы, во Дворце культуры профсоюзов и Брестском театре кукол.





"В прошлом году мы вынуждены были отменить фестиваль из-за неблагоприятной эпидемической обстановки. В этом году тоже много размышляли, волновались по поводу того, что будет дальше. Но нельзя быть все время в изоляции, жить в постоянном страхе. Тем более творческим людям необходим зритель, отдача, контакт – душевный, физический. Эти соображения, а также любовь к театру, искусству, желание людей общаться перевесили при принятии решения", – рассказал директор фестиваля, художественный руководитель Брестского академического театра драмы Александр Козак.





В фестивальную программу вошли драматические постановки, спектакли театра кукол для взрослой и детской аудитории, балетные, музыкальные и пластические постановки, экспериментальная драма, спектакль с известными медийными артистами. Из-за ковидных ограничений в этом году было решено отказаться от уличных спектаклей. Организаторы сообщили, что планируют наполнять залы на 75% с соблюдением других индивидуальных противоэпидемических мер – рассадка будет корректироваться в зависимости от актуальной эпидситуации.





В афише "Белой Вежи" заявлены Национальный академический русский театр драмы им. М. Лермонтова (Алматы, Казахстан), Ереванский государственный театр имени К.С. Станиславского (Ереван, Армения), Государственный театр музыкальной комедии имени К. Худжанди (Худжанд, Таджикистан) и другие.





Планируется, что на "Белой Веже-2021" зрители смогут увидеть спектакль "На дне" Пермского театра "У моста" – неоднократного участника фестиваля, получившего в 2010 году Гран-при за спектакль "Калека с острова Инишмаан". Театр-студия "Театр Пилигримов" (Иркутск, Россия) покажет арт-рок мюзикл "NoRA". Закрывает фестивальную программу спектакль "Дон Кихот" Государственного академического театра классического балета Н. Касаткиной и В. Василёва.





"Для меня всегда было важно, чтобы зритель на "Белой Веже" мог найти постановку по своему вкусу, согласно своим театральным пристрастиям. В свою очередь, принцип наполнения фестивальной афиши остается прежним – отбирать хорошие спектакли", – подчеркнул Козак, отметив сильные белорусские коллективы, представленные в афише нынешнего театрального форума.

Ожидается, что открывать фестивальную программу 10 сентября в большом зале БАТД будет Национальный академический драматический театр имени М. Горького спектаклем "Пане Коханку". Республиканский театр белорусской драматургии представит постановку "Шлюб з ветрам". Брестский театр кукол покажет "Новую землю", а Брестский академический театр драмы – спектакль "День Б.".





Билеты на спектакли "Белой Вежи" поступят в продажу в ближайшие дни.



