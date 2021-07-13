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«Беларусьфильм» снимает новую киноленту. Как вы думаете, о чем она?

Рабочее название фильма «Пламя под пеплом».

«Беларусьфильм» снимает новую киноленту. Как вы думаете, о чем она?
Фото: БелТА
Кинолента под таким названием будет состоять из восьми серий. События в нем будут разворачиваться сразу в двух временных периодах: современности и в 1945-м, пишет blizko.by. Фильм рассказывает о группе разминеров.

Проект «Беларусьфильм» реализует совместно с Министерством обороны.

«В качестве консультантов в процессе подготовки к съемкам выступали ведущие специалисты Противоминного центра. Поэтому, как рассчитывают создатели, фильм расскажет зрителям не только о реальных исторических событиях послевоенной жизни белорусов, но и о том, какая масштабная работа по гуманитарному разминированию территории нашей страны от взрывоопасных предметов, оставшихся со времен Великой Отечественной войны, проводится белорусскими военными сегодня, в XXI веке» — говорится в сообщении киностудии.
 
Известно, что сьемки проходят в Смолевичском районе. В фильме снимаются белорусские актеры Татьяна Федорова, Андрей Сенькин. Авторы сценария — Юлия Лешко и Людмила Перегудова. Режиссер - Иван Павлов, снявший «На спине у черного кота», «Все, что нам нужно», «Ой, ма-моч-ки!»



 
Источник: Дмитрий Ануфриев
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