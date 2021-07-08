Но список значительно отличается от заявленного в начале. Некоторые звезды отказались из-за просьб поклонников. Ранее Телеграф писал, что на фестиваль не приедут Тина Кароль, Наташа Королева, МARUV, Михаил Галустян и Александр Иванов из группы «Рондо», Антон Табала (HOMIE), Тимур Мирошниченко и другие. Кто же, согласно афишам, все же прибудет в Витебск?





Открывать фестиваль на Гала-концерте будут Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Николай Басков, Елена Ваенга, Стас Пьеха, Слава, Анита Цой, Глеб Матвейчук, Эдгар Запашный, хор имени Пятницкого, «Сябры», «Песняры», Александр Солодуха, Роза Рымбаева, Димаш Кудайберген, Таисия Повалий и другие. Сольно планируют выступить Ярослав Сумишеский и Николай Носков.

В Амфитеатре будут петь шансон Вячеслав Малежик, Сосо Павлиашвили, Рада Рай, Евгений Кемеровский, Анатолий Полотно, Жека (Евгений Григорьев), Максим Олейников, Руслан Березовский, группы «Воровайки», «Дискомафия» и другие.





На закрытии зрители вновь увидят Николая Носкова и Ярослава Сумишевского, а также Сергея Пенкина, Игоря Корнелюка, Александра Панайотова группу «Фабрика», Анатолия Ярмоленко и других.





На «Славянский базар» продано 26,3 тыс. билетов, что составляет 52%. Самые дорогие билеты — на Гала-концерт: лучшие места можно приобрести за 203 рубля.



