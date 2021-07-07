Фильм запретили к показу в кинотеатрах еще до официального выхода.

В сети появился тизер художественного фильма «MINSK» по мотивам событий в Беларуси в августе 2020 года. Всего за несколько часов полутораминутный отрывок посмотрели более 25 тысяч раз – и эта цифра продолжает расти.





Ленту снял в Эстонии режиссер и сценарист Борис Гуц, а продюсером выступил политтехнолог и бывший политзаключенный в Беларуси Виталий Шкляров.





«MINSK» – это история молодой супружеской пары. Паша и Юля, выйдя из дому в одну августовскую ночь, оказываются в гуще протестов и, как множество других белорусов, попадают в волну жестокости и произвола со стороны силовиков, и их жизнь необратимо меняется…









Премьера самого фильма запланирована на осень 2020 года. Однако, по информации из разных источников, еще до выхода фильма «MINSK» запретили к показу в Беларуси и России как «абсолютно провокационный, нацеленный на раскручивание протестных настроений в Беларуси».





– Как правообладатель и гражданин России, я несколько удивлен таким обсуждением – показывать или не показывать, потому что это просто элемент цензуры, а у нас в Конституции написано, что цензура запрещена, – сказал режиссер фильма Борис Гуц на Дожде.





По словам режиссера, можно запретить прокат в кинотеатрах, но не сам фильм – и сейчас создатели договариваются о показе фильма с онлайн-платформами, в том числе иностранными.





– Фильм получился о любви. И здесь нет никакого заказа. Я, гражданин РФ, в какой-то момент просто подсмотрел весь этот ад, который творился с моими друзьями в Минске, написал сценарий и нашел способ его снять. Не в России, заметьте – в России, в Тульской области осенью нам запретили его снимать из-за «сложной эпидемиологической ситуации», хотя в то время никакого локдауна не было, – добавил режиссер.



