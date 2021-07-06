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Что можно и что нельзя делать на Ивана Купалу

Традиционно Купалье отмечают в ночь с 6 на 7 июля. Рассказываем, что можно и что нельзя делать в этот праздник и какие приметы связаны с ним.

Что можно и что нельзя делать на Ивана Купалу
Купалье – один из древнейших славянских праздников, посвященных солнцу и расцвету земли. Иван Купала, пожалуй, единственное языческое гуляние, на которое практически не смогло повлиять христианство, пишет Брестская газета. Купальская ночь считается особенной: по традиции, нашедший 7 июля мистический цветок папоротника обретет несметное богатство и безграничное счастье, сможет понимать язык зверей и птиц, а также предвидеть будущее. Какие традиции существуют у этого праздника и что ни в коем случае нельзя делать в эту ночь?

Что можно делать на Купалье

Днем 6 июля, надо обязательно прибраться в доме, чтобы встретить эту ночь в чистоте. А вечером того же числа прийти к ближайшему водоему, чтобы, не купаясь, отметить праздник.

- Девушки в этот день плетут венки и пускают их по воде, гадая, таким образом, на замужество. В целом, в эту ночь было принято гадать и прибегать к магии.

- Как молодые, так и старые в эту волшебную ночь собирают травы, которые обладают целительной силой. Обычно это тысячелистник, зверобой и ромашка.

- Молодежь разжигает костры, через которые прыгают пары. Если парень и девушка смогли это сделать, не разъединившись, значит, им суждено быть вместе. А если нет, то пара скоро расстанется.

- Рано утром 7 июля следует умыться и искупаться в реке. Считалось, что этот обряд смывает все заболевания с тела.

Что нельзя делать в Купальскую ночь


- В языческой традиции считается, что в ночь на Ивана Купала нельзя купаться, так как водяная нечисть может утащить человека с собой.

- Нельзя спать, потому что в эту ночь активизируются оборотни, лешие, ведьмы и прочая нечисть.

- В эту ночь и днем перед Купальем лучше никому ничего не продавать и не отдавать. Также нельзя подбирать на дороге деньги.

- Девушкам нельзя не побывать у вечернего костра, ведь считалось, что этого не делают только ведьмы.

- Скоромную пищу, или пищу животного происхождения, верующим употреблять запрещено, поскольку праздник выпадает на Петров пост.

Народные приметы на Купалье


- Разведенный на Купальскую ночь костер отгонял нечисть и избавлял от неприятностей. Ведь главное в эту ночь – очищение.

- Считалось, что человек, осмелившийся прыгнуть через костер, обретет счастье, здоровье и удачу на целый год.

- Если через костер прыгнет женщина, то она обретет былую молодость и красоту.

- Если между двух костров, разведенных в ночь Ивана Купалы, провести скот, весь год животные не будут болеть.

- В купальских кострах сжигали одежду больных людей, чтобы недуг ушел и больше не возвращался.

- Если испить воды, которую утром набрали из колодца, можно очиститься от злых помыслов и обрести душевное спокойствие.

- Ранним утром 7 июля женщины умываются утренней росой, чтобы сохранить молодость и красоту, а мужчины – чтобы обрести выносливость и силу.

- На Ивана Купалу было принято заготавливать банные веники. Верили, что ветви, срезанные и высушенные в этот день, сохраняли свои целительные свойства целый год.

- Не менее распространены и погодные приметы. Дождь на Купалье — через семь дней начнется жара и продержится до конца лета.

- Обильная роса в этот день — к урожаю огурцов.
Если небо чистое, осенью вырастет много грибов.

- Слышно, как кукушка кукует — будет холодная осень. А если сверчок, то будет мягкая зима.
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