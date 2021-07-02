Louis Vuitton представил первую детскую коллекцию
Яркая одежда выполнена в расцветке хаки, а также в стиле реверанса в сторону ранних 90-ых.
Louis Vuitton представил первую детскую коллекцию
Фото: Off-White
Известный американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло, руководящий брендом Louis Vuitton, представил детскую коллекцию. Фото нарядов появились на сайте компани, пишет korrespondent.net.
Дизайнер презентовал яркую детскую одежду расцветки хаки. В коллекции бомберы, спортивные штаны, кроссовки, джинс, худи, гольфы и кроссовки.
Вещи скоро появятся в продаже. Однако, эксперты прогнозирую их высокую стоимость.
К примеру, оригинальная футболка бренда будет стоить пять-семь тысяч гривен, а пара носков - около двух тысяч.
Дизайнер в произведении нарядов руководствуется девизом, что его одежда "должна вдохновлять делать что-то прямо сейчас".
20:14 02/07/2021
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