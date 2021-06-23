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Галерее Белгазпромбанка спустя год вернули конфискованные картины

23 июня галерея "Арт-Беларусь" вновь представит вниманию любителей искусства работы из корпоративной коллекции Белгазпромбанка.

Галерее Белгазпромбанка спустя год вернули конфискованные картины
Зрителям покажут 50 арт-объектов: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство и книжную печать.

На обновленной экспозиции можно будет увидеть картины Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и многих других всемирно известных выходцев из беларуских земель.

Напомним, в июне прошлого года по уголовному делу против руководителей Белгазпромбанка были изъяты входившие в коллекцию финучреждения полотна общей стоимостью 20 миллионов долларов. 

Среди 150 картин были работы Марка Шагала и Хаима Сутина.
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