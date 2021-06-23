Галерее Белгазпромбанка спустя год вернули конфискованные картины

Зрителям покажут 50 арт-объектов: живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство и книжную печать.





На обновленной экспозиции можно будет увидеть картины Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и многих других всемирно известных выходцев из беларуских земель.





Напомним, в июне прошлого года по уголовному делу против руководителей Белгазпромбанка были изъяты входившие в коллекцию финучреждения полотна общей стоимостью 20 миллионов долларов.





Среди 150 картин были работы Марка Шагала и Хаима Сутина.