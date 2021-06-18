Николаем Шестаком. Кстати, 28 июня - день гибели поэта, а 7 июля - 139 лет со дня его рождения. Комсомолка » побеседовала с артистом, сыгравшим народного поэта в фильме "Купала". Кстати, 28 июня - день гибели поэта, а 7 июля - 139 лет со дня его рождения.





- В интернете обо мне почти ничего нет, я не мастер давать интервью, даже избегаю их, - предупреждает Николай. - При работе в кино или в театре для меня есть некая цель, почему я это делаю. А какая цель в интервью? Может, утешить чье-то любопытство… Так что это интервью «Комсомолке» для меня, считай, почин.





- Когда фильм «Купала» снимался, в СМИ постоянно мелькало: играет поэта актер из Латвии, но с белорусскими корнями. Расскажешь подробнее?





- Сразу скажу: латышских корней у меня нет, но я тут родился, много поколений моя семья живет на территории Латвии. Моя мама - русская, из рода старообрядцев, папина линия - смешанная: бабушкина польская кровь и белорусская от деда. А в моем еще советском свидетельстве о рождении 1987 года в графе «Национальность» вообще написано: «руссо-белорус».





К сожалению, отец рано ушел из жизни (а перед тем - из семьи), и мне не удалось с ним особо пообщаться. Пока я за эту белорусскую ниточку не потянул, но это очень интересно. Про отцовскую линию знаю, что семья жила на территории Беларуси, Литвы, Польши, а бабушкина фамилия по-настоящему звучит более по-белорусски - Шостак. Переписали ее в свое время в Латвии. Правда, на могиле у бабушки все-таки написано «Шостак».





Режиссер сказал: «Сопляк какой-то! Нормальные артисты есть?»





- Перед съемками имя Купалы ты знал?





- Знал про ночь на Ивана Купалу, Янов день - праздник, который в Латвии называется Лиго. А кто такой Янка Купала, я стал изучать, когда меня нашла через Фейсбук кастинг-директор фильма Инга Муратова. И уже по Википедии почувствовал некоторое сходство.





- В чем?





- Конечно, речь не о внешнем (пусть даже говорят, что я похож на Купалу, хотя по мне - вообще нет), а о характере. Ощутил некую замкнутость у Купалы, присущую любому художнику. И это не одиночество даже. В какой-то момент он уходит в себя, подолгу остается наедине с собой: созданный им внутренний мир оказывается куда богаче скучной и бедной окружающей реальности.





Это, кстати, очень четко подмечено в сценарии. Ведь часто просят сыграть просто биографию, а тут меня поразили уже на уровне ощущений непонятные сны Купалы, необычность поэта, метания, поиск себя через поэзию, муки творчества. Для нашего времени - круто и нетривиально. И еще не приехав на пробы, подумал: я должен это сделать, потому что могу. А еще: если они меня не возьмут, то очень пожалеют (смеется).





Кстати, до сих пор поражаюсь, как при всей скудности моих фото в интернете Инга Муратова разглядела меня. На тех снимках 10-летней давности я вообще цыпленок! Да и теперь, если побреюсь, - пацан! Правда, для «Купалы» это сыграло в плюс: побрился - молодо выгляжу, а чуть щетина - возраст ощущается. Так вот, когда Инга пришла с моим фото к режиссеру Владимиру Янковскому, мол, давайте попробуем этого мальчика, он ей сказал: «Да это сопляк какой-то! Нормальных артистов можешь найти?»





Но меня все-таки пригласили на пробы. Сначала записал на телефон сцену допроса Купалы в НКВД - это выбор режиссера. А спустя некоторое время получил приглашение на пробу с партнерами, грим и примерку костюма в Минск. Когда меня нарядили, закрутили усы (мои, не накладные), как у молодого Купалы, люди в павильоне говорили: «Похож». А после проб я ощущал: кажется, прошел. Хотя никто ничего еще не говорил.





- Белорусский язык, на котором снят фильм, не испугал?





- Так прислали-то сценарий на русском! И пробы в Минске шли на русском. А потом сказали: снимаем на белорусском. По рассказам мамы, папа был жуткий фанат «Песняров», играл на гитаре их песни. Я послушал, ощутил мову. И хотя Мулявин не чистый белорус, но исполненная им песня «Молитва» была для меня камертоном на определенном подготовительном этапе.





Потом стал смотреть в интернете белорусские новости, спектакли Купаловского театра «Паўлінка» с Зоей Белохвостик и «Тутэйшыя», стихи на мове, которые читали белорусские артисты, фильмы, передачи. Думаю, весь YouTube, что был по-белорусски, я пересмотрел.





Поначалу белорусский казался тем же русским, если читать задом наперед. Но когда меня утвердили и я еще больше углубился в тему, понял, что Купала - это особенный для белорусов человек. Не зря говорят: культура и язык народа живы, пока живут поэты, которые пишут на этом языке, история народов принадлежит им.





К сожалению, из-за общей глобализации и для Латвии, и для Беларуси, думаю, через сотни лет придет момент, когда наши языки станут музейными. Но благодаря таким людям, как Купала, белорусский язык и сохранится в веках. Потому-то все надо сделать достойно и на белорусском языке.





«Когда учил сценарий, стали сниться белорусские… иероглифы»





- И все-таки, как дался белорусский язык?





- Я был обязан научиться правильно говорить по-белорусски и знать весь сценарий до того, как я выйду на площадку - там ведь с тобой никто не станет нянчиться. Пусть даже, как я понимал, будет переозвучка. Большинство артистов не позволяет себя озвучивать другим, я к этому отношусь положительно. Думаю, роль может что-то приобрести.





Так было у Алексея Балабанова в «Брате-2», когда за героя Виктора Сухорукова говорил другой артист, или в «Они сражались за Родину» с персонажем Василия Шукшина, который умер во время съемок… Иначе эти образы и не представишь! А тут как иначе - с незнакомым языком? (В итоге Николай озвучил своего героя сам - Ред.)





До съемок в «Купале» у меня было три месяца. Каждую ночь я выходил из дома в центре Риги и шел по длинным улочкам, заучивая со скриншота на телефоне маленький абзац на два-три предложения. Или стихотворение: «Залягла, як пасцель, лебядзіная бель…», «Я люблю ўсходы нашых палеткаў, і спавітыя ў зелень лугі…»





Вот идешь и прокручиваешь их, как мотор. А назавтра снова - мозг отдохнул, нейрончики восстановились. Обычно с текстом на родном языке у меня проблем нет - учу его на действии, а здесь зубрил, как в школе, не ощущая логики языка. Признаться, в какой-то момент казалось, что у меня едет крыша. Стали сниться белорусские… иероглифы, странные сны, как в сценарии, актерские кошмары даже: я на площадке и не знаю текста.





А еще просил у партнеров по картине (а это Сергей Жбанков, Вероника Пляшкевич, Дима Есеневич, Лена Гиренок) присылать голосовые сообщения: как что сказать, где поставить ударение. Мне ребята сразу сказали: звони в любое время, спрашивай - это так вдохновляло! И на площадке видел, как им было важно все сделать круто. Так что Беларусь открылась для меня в том, насколько здесь крутые артисты.





- Интересно, а что-то из стихов Купалы зацепило?





- При всем желании я тогда не смог бы оценить стихи Купалы на белорусском - понял бы только слова, похожие на русские. Но при подготовке к роли мне было важно не стихи прочесть, а поймать сквозное самочувствие - самочувствие человекa, живущего на стыке веков, на стыке смены идеологий.





Ты изучаешь то время, тот быт, как люди жили, о чем говорили, о чем мечтали и дополняешь это нюансами - приспособлениями, если выражаться актерской терминологией. Так роль обрастает мясом.





Скажем, с Купалой есть всего одна видеохроника - несколько секунд. Я оттуда почерпнул, какой у него взгляд, куда он падает. Но основной материал - фотографии. Понять по ним психофизику Купалы сложно, но можно. Мне эти нюансы были важны для понимания пластики поэта, но с режиссером мы их не оговаривали - я все делал так, как понимал.





И, видимо, это оказалось то, что нужно. За такое доверие моя большая благодарность Владимиру Янковскому. На площадке не было споров, он ничему не учил. Перед съемками мы поговорили 15 - 20 минут про роль: узнал, каким он видит кино, и попытался понять, как обогатить видение Янковского.









«Я был шокирован, как все повторяется в истории»





- В каком возрасте сыграть Купалу было сложнее всего?





- Изначально мне отводился возраст от 20 до 50 лет. За неделю съемок сыграл и трагедии в жизни молодого Купалы, и его допросы в НКВД в 1930-м - гримеры меня старили. Про себя я думал: круто, конечно, сыграть все - вплоть до трагедии в гостинице «Москва». Но не подойдешь же к режиссеру с этим!.. А потом мне сказали: возможно, так и случится. Это, с одной стороны, сложно (не каждому артисту в 30 - 31 год дают играть 60-летнего в кино!), а с другой - ты ведь целый год живешь мыслью только об этой роли и этих обстоятельствах.





Для меня было важнее, чтобы все получилось достоверно - с возрастом ведь меняются глаза, пластика. И все равно после каждого съемочного дня остаешься недоволен: смены летят, не можешь впихнуть все придуманное, чтобы обогатить роль...





Сложно было бороться и с архаичным подходом к национальному кино. По идее, вся страна должна работать на то, чтобы оно получилось. А бывало, когда снимали в музее под Минском, в 19.00 вырубался свет: охранник ставил группу перед фактом - мы закрыты, рабочий день закончился…





- Критику в интернете о том, что латыш играет белорусского поэта, ты наверняка читал…





- Конечно. Вот только фраза «художника может обидеть каждый» - не про меня. К критике отношусь с удовольствием, иронией. Но кое-что запоминается. Не секрет, что роль состоит из мелочей, деталей. Например, зная, что будет сцена, где он ставит подпись, мне важно было показать, как Купала писал, и я пытался повторить его почерк - сидел дома и вырисовывал буквы.





Этот факт скупо описали в одной из статей о съемках, добавив, что я выучил пару слов на белорусском, хотя на нем был весь сценарий. Тут же пошли комментарии вроде такого: «Да Безруков Есениным жил! Он всю жизнь ему посвятил! А этот пару слов выучил…» Это причем тут?!.





Или такое: «Этому человеку играть только фашиста в «Иди и смотри»…»(Смеется.) Хорошо, что не заметили, как я некурящий, на площадке курил! А ведь сразу жесткие сигареты были - «Беломорканал». Первые дни обжигал кончик языка и не мог нормально есть (смеется).





Кстати, мне кажется, есть свой плюс, что Купалу сыграл человек, не относящийся к белорусской культуре. Когда ты с детства слышишь это имя, и отношение к этому особенное, есть опасность сыграть памятник. Еще, насколько я знаю, некоторые коллеги даже отказались от роли - настолько любили Купалу, что не верили в силы «Беларусьфильма» снять что-то достойное про этого человека. Да и слухи шли, что фильм будет на русском. А как Купалу играть по-русски?





Я же попытался абстрагироваться от того, что речь о ключевой для нации фигуре. Так передо мной оказался не памятник в парке Янки Купалы и небожитель, а человек с обычными страстями и проблемами - мечтающий, желающий, любящий…





- В фильме есть сцена юбилея Купалы, где его стихи встречают бурной овацией. Как думаешь, с чьей популярностью можно сравнить славу Купалы в 1920-х?





- В СССР суперзвездами были артисты ленинградского БДТ или московского МХАТа. А до этого - поэты от Есенина и Маяковского до Евтушенко, Вознесенского, Ахмадуллиной и Рождественского. Вот и Купала в свое время, мне кажется, был эдаким белорусским Фредди Меркьюри.





И я даже не могу сравнить его с кем-то из нынешних звезд - так, чтобы встреть, и сердце забилось. Хотя, пожалуй, если бы я встретил Аль Пачино, Роберта Де Ниро, Дэниела Дей-Льюиса, Хью Джекмана, то да, у меня затрепетало бы все, как у мальчика!





- Как думаете, «Купалу» назовут одним из ключевых белорусских фильмов начала ХХI века?





- Время покажет. Пока у фильма складывается интересная судьба - он живет своей жизнью. Премьеры не было, а свой зритель, как ни крути, у него уже появился (речь о выложенной в сеть незавершенной черновой пиратской копии. - Ред.). Да и обстоятельства в стране, возможно, влияют. Параллели порой удивительные: мы снимали за год - полтора до событий лета - осени 2020 года, но я был шокирован тем, как все повторяется в истории.





- Что ты сказал бы зрителю, который дождется полноценной версии картины? С каким настроением надо смотреть «Купалу»?





- С настроением того, что Беларусь живет и жить будет. А вообще - как любое кино. Надеюсь, «Купала» откликнется в белорусах. Мы ради этого и работали. Кино без зрителя бессмысленно.