Оказалось, пишет Автобизнес, придумал слова и снял клип житель Лиды Олег, пишет АвтоГродно. Корреспонденты портала пообщались с автором.





Работа Олега Гришко (парень взял псевдоним Пан Усялян) из Лиды стала ремиксом на трек UncleFlexxx – Camry 3.5:













В клипе Олега – весь колорит белорусской глубинки:









"Я слушал трек про Camry 3 и 5 и сам по себе стал напевать: "Audi 2 и 5". Затем в дороге придумал и остальные слова песни. Тогда стало понятно, что ремикс может стать хитом. Дома немного подредактировал и решил - нужно записать песню, а то песня может уйти в небытие, как и предыдущие мои работы, представленные в кругу друзей. Нашел знакомых с небольшой студией и спустя какое-то время разместил трек на страницах в нескольких социальных сетях. Судя по комментариям, всем понравилось", - рассказывает АвтоГродно Олег.





"Почему Audi? Считаю, что сейчас Audi в C4 можно считать новым фаворитом в понимании "народный автомобиль", как в свое время VW Passat B3. У меня такая машина была первой, о ее надежности и неприхотливости знаю по своему опыту. Для нас, белорусов, она намного ближе к сердцу, чем та же Camry, - улыбается собеседник.





Клип смонтировал в телефоне за одну ночь





Олег рассказал, что идея снять клип началась с того, что они с братом приехали в родительский дом в Радунь, где мать освобождала шкафы от старых вещей.





"Нам на глаза попалась одежда, которую уже никто не носит. Ради смеха, мы примерили ее на себя и увидели в зеркале образы всем известных перекупов. Стали всплывать фразы из песни, мы начали дорабатывать образы и решили снимать клип. Участвовать согласился и брат Андрей, ведь первый куплет даже основан на его реальной истории. Так начались съемки, было весело", - вспоминает Олег.





Любопытно, что видео было снято накануне дня рождения Олега. "Было ясно, что ролик нужно монтировать поскорее, потому что уже завтра начнется подготовка вечеринки в честь дня рождения, времени нет и эта работа может отложиться в долгий ящик. Взяв в руки телефон, я открыл приложение для монтажа и стал собирать ролик. На это ушла вся ночь - и к утру клип был готов. Я заметил, что сведение видео местами не совпадает со словами, но учитывая усталость, решил залить в интернет в таком виде", - говорит Олег.





Молодой человек быстро понял, что публика оценила новый клип. "Фрагмент видео я залил в Тик-ток и пошел заниматься своими делами. Через несколько часов позвонили друзья и сказали, что у видео уже 8 тысяч просмотров. Пока мы говорили по телефону, стало 12 тысяч, а к вечеру – 50 тысяч. На сегодняшний день уже более 500 тысяч. Это очень неожиданно", – говорит Олег.





Парень рассказал АвтоГродно, что такая активность ему очень приятна, у него есть идеи для новых работ.