Тренды лета 2021. Самые модные купальники сезона

Каждый год, во время старта пляжного сезона, становятся популярными новые модели купальников, вынуждая нас пополнять гардероб для отдыха. Стоит отметить, что летом 2021 года в топе модных позиций оказались модели графичного дизайна, ярких принтов и c акцентом на осознанное потребление.





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В числе самых популярных моделей, как и последние несколько сезонов, оказались слитные купальники, в разнообразных прочтениях. При этом мы будем наблюдать моду как на модели с многочисленными разрезами, так и на классику и асимметрию.





Минималистичные модели слитных купальников





Одним из самых популярных вариантов пляжного костюма стал минималистичный купальник классического кроя. Также, будет расти популярность моделей с отсылкой к винтажным силуэтам. Не менее модными будут считаться слитные купальники с вырезами и разрезами.





Минималистиный купальник





К слову, варианты купальников, имеющих очевидное сходство с моделями нижнего белья на косточках, также будут очень востребованными. Так что в этом сезоне всем поклонницам слитных купальников предоставлен огромный выбор, осталось только пофантазировать на тему своей идеальной единицы или двух.





Купальники с яркой цветовой палитрой и принтами





В наступившем летнем сезоне мы будем видеть многочисленные отсылки к принтам и цветовым сочетаниям прошлого. Очевидна ностальгия дизайнеров по модным эпохам минувшего столетия. Кроме того, актуальными оказались решения, выполненные в морской тематике. Впрочем, самые смелые варианты пляжных единиц одежды могут пробовать даже сочетать разные принты.





Принт клетка виши





Этим летом в моду возвращается клетка виши. Она будет актуальна как для слитных, так и для раздельных купальников. Кроме того, она будет элегантно смотреться в качестве решения для топа или летней блузы.





Купальники с анималистичными принтами

Анималистичный принт





Тигр, леопард, зебра, буренка — все эти принты оказались в топе предпочтений дизайнеров в ходе показов весна-лето 2021. Стоит отметить, что популярность этих принтов не падает, а только возрастает из сезона в сезон. Так что, если у вас уже есть купальник с анималистичным принтом, купленный в прошлом году — он все еще актуален, доставайте его!





Массивные оборки





Купальник с массивными оборками





Рюшики, оборки и другие декоративные фрагменты, обычно присущие платьям, в этом году станут частью пляжного образа. Огромные воланы и крупные оборки венчают модели асимметричных купальников и топов-бюстгальтеров. К слову, такая модель купальника будет эффектно сочетаться с юбкой или легкими брюками, ведь такой верх пляжного костюма способен стать альтернативой блузке или топу.





Купальники с эффектными вырезами





Купальник с вырезом на животе





Если вы не знаете, на какой именно модели купальника остановить выбор — не сомневаясь, выбирайте с вырезом на животе (в области талии). Ключевое достоинство такой модели заключается в том, что, по своей сути, это слитный купальник, который позволяет загореть так же эффектно, как при ношении раздельной модели.











