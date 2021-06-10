Уроженка Беларуси получила приз Берлинале за лучший дебют
Живущая в США уроженка Беларуси Даша Некрасова со своим триллером «Ужас на 61-й улице» стала обладательницей приза 71-го Берлинского международного кинофестиваля за лучший дебют. Об этом сообщает официальный сайт Берлинале.
Растяжка Берлинале на «Музейном острове». Фото: @ Dirk Michael Deckbar / Berlinale 2021
Хоррор повествует о двух студентках, переехавших в квартиру на Манхэттене, которую им удалось снять по очень низкой цене. Но события начинают приобретать зловещий оборот, когда девушки узнают, что жилье когда-то принадлежало Джеффри Эпштейну, пишет belmir.by.
Лента, носящая в англоязычном варианте название The Scary of Sixty-First, стала режиссерским дебютом Некрасовой. Она также выступила сценаристом и сыграла одну из главных ролей. Мировая премьера картины состоялась как раз на 71-м Берлинале.
Даша Некрасова; видоискатель. Фото: @ Richard Kern; @ Ali Ghandtschi / Berlinale 2008
Приз за лучший дебют – GWFF Best First Feature Award – сопровождается премией в 50 тысяч евро, которые уроженка нашей страны разделит с двумя продюсерами фильма. Она также получит в подарок высококачественный режиссерский видоискатель.
Награда будет вручена на официальной церемонии, которая состоится 13 июня в кинотеатре под открытым небом на «Музейном острове» в Берлине.
Для справки, 71-й Берлинале из-за пандемии коронавируса проходит в два этапа: с 1 по 5 марта – онлайн, а с 9 по 20 июня – «вживую». Большая часть лауреатов фестиваля стала известна весной, некоторые – сейчас.
Напомним, Даша Некрасова родилась в Минске и эмигрировала в США в возрасте 4 лет. Затем жила и воспитывалась в Лас-Вегасе. Снялась в ряде фильмов, имеет опыт сценариста, ведет подкаст.
Кадр из фильма «Ужас на 61-й улице». Источник: @ Stag Pictures
Кадр из фильма «Ужас на 61-й улице». Источник: @ Stag Pictures
11:22 12/06/2021
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