+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Уроженка Беларуси получила приз Берлинале за лучший дебют

Живущая в США уроженка Беларуси Даша Некрасова со своим триллером «Ужас на 61-й улице» стала обладательницей приза 71-го Берлинского международного кинофестиваля за лучший дебют. Об этом сообщает официальный сайт Берлинале.

Уроженка Беларуси получила приз Берлинале за лучший дебют
Растяжка Берлинале на «Музейном острове». Фото: @ Dirk Michael Deckbar / Berlinale 2021
Хоррор повествует о двух студентках, переехавших в квартиру на Манхэттене, которую им удалось снять по очень низкой цене. Но события начинают приобретать зловещий оборот, когда девушки узнают, что жилье когда-то принадлежало Джеффри Эпштейну, пишет belmir.by.

Лента, носящая в англоязычном варианте название The Scary of Sixty-First, стала режиссерским дебютом Некрасовой. Она также выступила сценаристом и сыграла одну из главных ролей. Мировая премьера картины состоялась как раз на 71-м Берлинале.

Даша Некрасова; видоискатель. Фото: @ Richard Kern; @ Ali Ghandtschi / Berlinale 2008

Приз за лучший дебют – GWFF Best First Feature Award – сопровождается премией в 50 тысяч евро, которые уроженка нашей страны разделит с двумя продюсерами фильма. Она также получит в подарок высококачественный режиссерский видоискатель.

Награда будет вручена на официальной церемонии, которая состоится 13 июня в кинотеатре под открытым небом на «Музейном острове» в Берлине.

Для справки, 71-й Берлинале из-за пандемии коронавируса проходит в два этапа: с 1 по 5 марта – онлайн, а с 9 по 20 июня – «вживую». Большая часть лауреатов фестиваля стала известна весной, некоторые – сейчас.

Напомним, Даша Некрасова родилась в Минске и эмигрировала в США в возрасте 4 лет. Затем жила и воспитывалась в Лас-Вегасе. Снялась в ряде фильмов, имеет опыт сценариста, ведет подкаст.

Кадр из фильма «Ужас на 61-й улице». Источник: @ Stag Pictures

Кадр из фильма «Ужас на 61-й улице». Источник: @ Stag Pictures
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]