Уроженка Беларуси получила приз Берлинале за лучший дебют

Хоррор повествует о двух студентках, переехавших в квартиру на Манхэттене, которую им удалось снять по очень низкой цене. Но события начинают приобретать зловещий оборот, когда девушки узнают, что жилье когда-то принадлежало Джеффри Эпштейну, пишет belmir.by.





Лента, носящая в англоязычном варианте название The Scary of Sixty-First, стала режиссерским дебютом Некрасовой. Она также выступила сценаристом и сыграла одну из главных ролей. Мировая премьера картины состоялась как раз на 71-м Берлинале.





Даша Некрасова; видоискатель. Фото: @ Richard Kern; @ Ali Ghandtschi / Berlinale 2008





Приз за лучший дебют – GWFF Best First Feature Award – сопровождается премией в 50 тысяч евро, которые уроженка нашей страны разделит с двумя продюсерами фильма. Она также получит в подарок высококачественный режиссерский видоискатель.





Награда будет вручена на официальной церемонии, которая состоится 13 июня в кинотеатре под открытым небом на «Музейном острове» в Берлине.





Для справки, 71-й Берлинале из-за пандемии коронавируса проходит в два этапа: с 1 по 5 марта – онлайн, а с 9 по 20 июня – «вживую». Большая часть лауреатов фестиваля стала известна весной, некоторые – сейчас.





Напомним, Даша Некрасова родилась в Минске и эмигрировала в США в возрасте 4 лет. Затем жила и воспитывалась в Лас-Вегасе. Снялась в ряде фильмов, имеет опыт сценариста, ведет подкаст.





Кадр из фильма «Ужас на 61-й улице». Источник: @ Stag Pictures





Кадр из фильма «Ужас на 61-й улице». Источник: @ Stag Pictures







