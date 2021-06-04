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Троицкий: Такого огромного количества вдохновенных песен протеста в истории мировой культуры не было

Беларусы поставили мировой рекорд по количеству и разнообразию протестных песен - уникальный случай в мировой культуре, считает известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий

Троицкий: Такого огромного количества вдохновенных песен протеста в истории мировой культуры не было
Белорусы «поставили мировой рекорд» по количеству и стилистическому разнообразию написанных, исполненных и записанных песен протестного содержания. 

Такое мнение высказал журналист, известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий 3 июня во время онлайн-встречи, организованной белорусским «Пресс-клубом».

«В белорусской музыке произошли очень яркие, я бы сказал, совершенно уникальные процессы», — считает Троицкий.

По его словам, во второй половине 2020 года белорусские исполнители и публика активно присылали ему протестные песни — всего около 200. 

«Меня удивило, во-первых, количество политических песен, песен за свободу, песен против режима Лукашенко и так далее. Я такого вообще в истории музыки не знаю. Принято говорить о протестном роке 1980-х годов, но у нас таких песен было, может быть, десятка два, не больше», — отметил критик.

«Я могу сказать, что ни в Америке в 1960-е годы, ни в Британии в 1970-е годы, во времена расцвета сначала хипповой, а потом панковской рок-революции тоже не было такого огромного количества вдохновенных песен протеста», — сказал Троицкий. По его мнению, это уникальный случай в истории мировой культуры.

Он также отметил стилистическое разнообразие произведений протестного характера белорусских авторов и исполнителей. 

«Если говорить о России, то, в общем-то, у нас практически весь социально-политический протестный репертуар сводится к двум направлениям: или это рок, или это рэп. Все остальное у нас абсолютно деполитизировано», — подчеркнул Троицкий.

В Беларуси же, по его словам, были представлены почти все жанры: рок, хип-хоп, электронная музыка, оперное пение, произведения выпускали фольклорные исполнители и барды.

«И что меня больше всего удивило и, можно сказать, тронуло: там была попса, которая в России считается символом лояльности к властям, продажности, беспринципности, — такие эстрадные мелодичные песенки, которым, казалось бы, самое место на «Голубом огоньке» телевидения», — отметил критик.
Источник: naviny
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