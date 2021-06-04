Перелистаем домашний альбом народной артистки Беларуси — а это звание она получила довольно рано, в 29 лет — и расскажем, что стоит за снимками, пишет minsknews.by





Л. Бржозовскую нередко называют советской Одри Хепбёрн. Лицо один в один: огромные широко распахнутые глаза оленя, аристократичный овал и высокие скулы…









В семье Бржозовских — а это сугубо минская семья, с корнями в нашем городе — восточный колорит облика балерины объясняют легендой-былью. В позапрошлом веке в семью польских шляхтичей волей случая попал парнишка из Индии Дум Харджем. Его воспитали как ровню. Харджем женился на дочери своего покровителя. В этом браке родилась девочка — Стефания Харджемская, которая впоследствии вышла замуж за обедневшего дворянина Франца Бржозовского. К слову, Франц участвовал в качестве краснодеревщика в создании внутреннего деревянного убранства строившегося костела, который сегодня мы называем Красным. В 1912 году у пары родился сын Генрих — будущий художник и отец Л. Бржозовской.





На этом снимке Генрих Бржозовский, член Союза художников СССР, запечатлен вместе с дочерями Людмилой (слева) и Натальей. Л. Бржозовская знаменита, а вот про Наталью знают мало. У нее два высших образования (иняз и институт культуры), одно время она занималась вопросами культуры в администрации Первомайского района Минска, организовывала районные праздники. Мужем Натальи был кинорежиссер Леонид Нечаев. Последнее время Наталья живет в США.









Жаль, что на снимке нет жены Г. Бржозовского — матери дочерей — Татьяны Савич (Бржозовской). Она работала стоматологом в поликлинике МВД, а затем в поликлинике Академии наук. В детстве Т. Савич мечтала стать балериной и, как это нередко случается, свою мечту осуществила в старшей дочери. Впрочем, здесь их желания совпали.





В Театр оперы и балета БССР Л. Бржозовская была принята сразу после окончания Минского хореографического училища в 1966 году. Так что кроме 75-летия со дня рождения в эти дни Людмила Генриховна отмечает еще одну красивую дату — 55 лет в профессии. Первая роль — Сольвейг в балете «Пер Гюнт». Для этой роли шатенка Бржозовская смело перекрасилась в блондинку. Но на снимке запечатлена ее другая, чуть позднейшая работа — ведущая партия в балете «Фестиваль цветов в Чинзано». Главным балетмейстером тогда был Отар Дадишкилиани. Он сразу увидел в Бржозовской — когда она вылетала из кулис — и этот «пушечный» прыжок, и эту необычную «огненную лаву» — страсть и нежность…





Как танцевала Бржозовская, узнаем из газеты Helsingin Sanomat, освещавшей гастроли белорусов в Финляндии, на которых, в частности, было показано наше «Лебединое озеро». Цитата: «Мы видели в образе Одетты-Одиллии всемирно известных Майю Плисецкую, Марго Фонтейн. Так что поклонники балета у нас немного избалованы. Никто не предполагал, что новая девушка-лебедь вызовет такое восхищение. Выступление минской балерины Людмилы Бржозовской было захватывающим на протяжении всего спектакля и вызвало гром оваций. Одухотворенное лицо, беломраморный лоб, большие чарующие глаза, руки-волны, длинные изящные ноги…»





Это сцена из балета «Жизель», где Л. Бржозовская танцевала со вторым мужем — Юрием Трояном, ныне народным артистом Беларуси, главным балетмейстером белорусского Большого. Первый раз балерина вышла замуж за минского журналиста. Брак продлился три года. Расстались, потому что Людмила влюбилась в партнера по сцене — танцовщика Ю. Трояна.





Дуэт Бржозовская — Троян сложился на спектакле «Ромео и Джульетта» в 1970 году. Артисты вжились в свои роли и… полюбили по-настоящему. Многие зрители ходили в театр, чтобы только увидеть эту прекрасную пару. В любви родился сын Александр, причем родила его Л. Бржозовская поздно — в 39 лет. Брак с Трояном, который начался как служебный роман, увы, тоже в далеком прошлом.





Бржозовская — балерина, которая совпала с гением. Хореограф из Ленинграда Валентин Елизарьев возглавил белорусскую балетную труппу в 1973-м. Первая постановка была сделана им на Бржозовскую — то была несравненная Кармен. Все главные партии в своих постановках Елизарьев без колебаний отдавал Бржозовской. «Она удивительно тонко передавала мой хореографический текст, дополняя образ своим пониманием смыслов, вкладывая в роль свою индивидуальность», — говорит В. Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси.





Балерина вышла на пенсию спустя несколько лет после рождения сына. К этому моменту она окончила институт культуры. Как дипломированный специалист, Людмила Генриховна работала в хореографическом училище, затем преподавала в театральном институте. И все же в 1997-м вернулась на родную сцену балетным педагогом-репетитором. Л. Бржозовская продолжает работать в Большом театре Беларуси и очень гордится тем, что может назвать своими ученицами таких балерин, как Ольга Гайко и Ирина Еромкина. Обе они стали народными артистками Беларуси. Бржозовская развивала также индивидуальности Марины Вежновец, Людмилы Кудрявцевой, Яны Штангей, Перваны Мырадовой…





Маленькая женщина в косынке, надвинутой на глаза, чтобы ни единый волос, ничто не мешало работе, — такой ее видят минчане, когда Л. Бржозовская спешит в театр или возвращается из него домой. Незаметное величие. Скромный божий дар. Почти инопланетянка. Одним словом, Бржозовская.







