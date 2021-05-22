Куда пойти в "Ночь музеев"? 5 вариантов интересного отдыха

Национальный историко-культурный музей-заповедник "Несвиж". Фестиваль "Радзивиллиада"

Фестиваль проводится при поддержке Европейского Союза в рамках международного проекта (ENI-LLB-1-109) "Сохранение и адаптация наследия князей Радзивиллов для развития туризма в Кедайняй и Несвиже" Программы трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь Европейского инструмента соседства на 2014-2020 гг., пишет interfax.by.





22 мая на территории Дворцового ансамбля состоится фестиваль, посвященный культуре, воинским традициям и музыке XVI-XVIII веков.





Гостей мероприятия ждут выступление музыкальных коллективов, музыка XVI-XVIII вв., мастер-классы по танцам и историческому фехтованию, показательные поединки, демонстрация тактики боя и маневры отрядов, стилизованный рынок ремеслеников и многое другое.





Кульминацией праздника станет реконструкция эпизодов военных компаний с участием Регимента Януша Радзивилла.





В программе:





10:00 – Начало работы рынка ремесленников.





18:00 – Начало вечерней программы фестиваля: интерактивные площадки, мастер-классы, театрализованные представления.





18:45 – Выступление театра старинной культуры "Яварына".





19:05 – Выступление народного ансамбля старинной музыки "Контраданс".





19:50 – Театрализованное представление – реконструкция боя "Регимент Януша Радзивилла".





20:20 – Выступление гусляра Алеся Чумакова (1 блок).





21:00 – Выступление театра старинной культуры "Яварына".





21:45 – Выступление гусляра Алеся Чумакова (2 блок).





22:20 – Закрытие программы. Огненное шоу.





23 мая продолжит свою работу стилизованный рынок ремеслеников.





Мероприятия фестиваля будут проходить в центральном дворе Дворцового ансамбля. Вход свободный.









Также 22 мая с 19.00 до 22.00 во время фестиваля в рамках Международной акции "Ночь музеев 2021" в экспозиции Дворцового ансамбля будет проходить анимационная программа "По залам и эпохам". Вход в экспозицию до 21.30.





Стоимость входных билетов: для взрослых – Br15, для школьников и студентов – Br7,5.





Зоомузей БГУ: 7 залов и 120 тысяч экспонатов





Зоологический музей БГУ впервые примет участие в международной акции «Ночь музеев»





Зоологический музей БГУ впервые примет участие в международной акции «Ночь музеев». Посетить выставочные залы можно 22 мая с 12.00 до 20.00. (ул. Курчатова, 10, 1 этаж, ауд. 141).





Музей создан в 1921 году и является крупнейшим и единственным музеем данного профиля в Беларуси.





Ночь музеев в БГУ – это уникальная возможность увидеть обширную зоологическую коллекцию из 120 тысяч экспонатов. Среди них дореволюционные зоологические объекты, многочисленные тропические насекомые, чучела красного волка, странствующего альбатроса, страуса, гиацинтового ара, шимпанзе, суповой черепахи, моржа.





Посетители изучат семь выставочных залов, расположенных в эволюционном порядке появления живых организмов от простейших до млекопитающих.





Впервые гостям проведут экскурсию «Ночные и сумеречные обитатели дикой природы», посвященную животным, занесенным в Красную книгу Беларуси, а также покажут коллекцию летучих мышей, ночных птиц и кошачьих.





Предварительная запись не требуется.





Музей "Аливария": колдовская ночь





Женщины не были ведьмами, они просто варили пиво – убедиться в этом смогут гости Музея Аливария 21 и 22 мая в рамках акции "Ночь музеев".









Неформальная лекция посвящена мифам о пивных ведьмах. За бокалом пенного участники познакомятся с рецептами первых "зелий", узнают почему в напиток добавляли смеси трав и даже грибы и как это связано с шабашами. А также почему остроконечная шляпа, метла и котел – традиционные атрибуты ведьмы, на самом деле использовались в средневековой Европе женщинами-пивоварами.





Приобщиться к Колдовской ночи в музее можно бесплатно, предварительно записавшись по телефону колл-центра +375295001755.





Лекции пройдут 21 и 22 мая в 20:30 в музее "Аливария", г.Минск, ул. Киселева, 30 Количество мест ограничено.





Художественная галерея Михаила Савицкого: "Анри Матисс. Взгляд"





В ночь с 22 на 23 мая (с субботы на воскресенье) приглашаем вас провести Ночь музеев на выставке "Анри Матисс. Взгляд". Кроме литографий великого Матисса мы подготовили для вас целую программу, которая стартует в 22:30.













Вас ждет живая музыка. Пространство выставки Матисса наполнят джазовые импровизации на саксофоне от Виталия Ямутеева и на фортепиано от Максима Лоскутова.





Также мы подготовили для вас акварельную демонстрацию «Огненные цветы» от Дианы Горбач. Предлагаем погрузиться в исследование граней возможности акварельной техники. Вы увидите “акварельные искры в технике алла прима”, когда акварель рисует сама, выхватывая из огня цветы.





На протяжении нашей ночи каждый сможет украсить себя аквагримом или временным тату от творческого объединения "ART BEAUTY".





По традиции, все желающие смогут разгадать тематический квест по выставке и посмотреть документальные фильмы о жизненном и творческом пути Анри Матисса на большом экране. Посетители, в одежде которых будет присутствовать жёлтый, зелёный и синий цвета получат 50% скидку на входные билеты. Сама выставка в эту ночь будет работать до 01:00.





Билеты вы можете приобрести заранее в кассе галереи Михаила Савицкого, а также в день мероприятия.





Стоимость билетов:





Br12 – взрослые;





Br10 – студенты дневной формы обучения;





Br8 – школьники, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды III группы;





бесплатно – дети до 7 лет, участники ВОВ, инвалиды I и II группы.





Выставочный проект «Анри Матисс. Взгляд» работает:





12:00-20:00, вторник-воскресенье;





выходной: понедельник





Художественная галерея Михаила Савицкого





г. Минск, пл. Свободы 15 (ст. метро "Немига")





Национальная библиотека Беларуси: стать музейщиком

Музей книги Национальной библиотеки Беларуси организовал творческий эксперимент, в ходе которого юные художники получили возможность стать настоящими музейными кураторами и дизайнерами.





Может ли каждый стать музейщиком?! Обычно нет! Но в этот день ребятам было предложено создать свою экспозицию в Музее книги. Весь процесс от зарождения идеи выставки (концепции), выбора материала, этикетажа (подписей) до монтажа и оформления афиши выполняли молодые художники. Экспонатами выставки стали экслибрисы, созданные участниками творческой мастерской «Залаты птах» под руководством Юлии Шатило. Произведения искусства созданы в технике линогравюры и на выставке представлены вместе с оригинальными клише на линолеуме.





Название выставки – "Истории пишут экслибрисы" – придумали сами дети, как и плакат к ней. Юные музейщики предложили посетителям десять историй, которые они рассказали через экслибрисы. Истории трогают своей фантазией и искренними чувствами. Они о вечном круговороте жизни и дружбы, об отношениях фантастических и реальных персонажей, о желаниях и мечтах, о поиске своего пути и многом другом.





Процесс создания выставочного проекта оказался настолько ценным и интересным, что мы считаем обязательным представить его публике, а для этого предлагаем видеопрезентацию музейного эксперимента: https://www.youtube.com/watch?v=FVEkh_cNcbk&list=PLc9Ao5sjhiI1XgSHgUysmlmPlCkG_IGNJ&index=1





Выставка будет работать в Музее книги с 18 мая по 18 июня 2021 года.





Музей музыки: магия чисел

Только в Ночь музеев, 22 мая, ночной визит и особая программа-погружение в звуки Интерактивного Музея Музыки.





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Вас ждет:





· ночной атмосферный музей





· интерактивное знакомство с экспонатами





· медиа-программа в релаксарии





· травяной чай по нашему рецепту





· квест-игра “магия музыки и чисел”





Предварительная запись обязательна: по ссылке либо по телефону +375(44)464-43-31 (viber, telegram)





Продолжительность: 66 минут





Когда: 22 мая, суббота, 21:21 и 23:23. Не опаздывайте!





Количество мест: всего 24 посетителя





Супер-цена: 22 % от цены полного билета — Br5,5 с человека.





Вот такая магия чисел!





А на официальном сайте "Ночи музеев" в Беларуси вы сможете найти программы не только самых крупных и известных музеев белорусской столицы, но и музеев из областных и районных центров. Многие из них также очень интересны.







