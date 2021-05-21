Известные белоруски примерили на себя образы девушек начала XX века

Участие в фотопроекте приняли известные белоруски, примерявшие на себя образы девушек начала XX века. Все костюмы аутентичные – найти их помогала организация, которая специализируется на реконструкции. Интересно, что из пяти участниц фотосессии три представляют белспорт.





Гимнастка Мелитина Станюта в летнем костюме, который носили в районе Лунинца.









Фристайлистка Александра Романовская и строй из Столинского района.













Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова в праздничном летнем наряде, который носили в Березинском районе.













Еще две девушки – это стилист Александра Воробьева и певица Анжелика Агурбаш. Последняя недавно тоже причастилась к большому спорту – вывела на поединок российскую боксера Анну Левину, посвятившую свою победу в нем беларусскому народу. В фотопроекте же Агурбаш примерила праздничный наряд с распашной одеждой, характерный для Ветковского района.









Фото: the-village.me