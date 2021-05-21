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Известные белоруски примерили на себя образы девушек начала XX века

Фотограф Татьяна Купко стала автором проекта «Беларусь – это мы». «Этим проектом мы говорим, что Беларусь - это красиво. Беларусь - это про молодость и древнюю мудрость. Беларусь - это про творчество и силу духа», – заявила Купко для The Village. По словам фотографа, проект был задуман еще в феврале, но из-за организационных трудностей реализован только сейчас.

Известные белоруски примерили на себя образы девушек начала XX века
Участие в фотопроекте приняли известные белоруски, примерявшие на себя образы девушек начала XX века. Все костюмы аутентичные – найти их помогала организация, которая специализируется на реконструкции. Интересно, что из пяти участниц фотосессии три представляют белспорт.

Гимнастка Мелитина Станюта в летнем костюме, который носили в районе Лунинца.


Фристайлистка Александра Романовская и строй из Столинского района.



Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова в праздничном летнем наряде, который носили в Березинском районе.



Еще две девушки – это стилист Александра Воробьева и певица Анжелика Агурбаш. Последняя недавно тоже причастилась к большому спорту – вывела на поединок российскую боксера Анну Левину, посвятившую свою победу в нем беларусскому народу. В фотопроекте же Агурбаш примерила праздничный наряд с распашной одеждой, характерный для Ветковского района.


Фото: the-village.me
Источник: Никита Лычев, Трибуна
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