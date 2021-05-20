Белорусы вспомнили необычный клип российской певицы Manizha - она пела по-белорусски. Россиянка делала кавер на композицию «Кроў бы вада» белорусской группы Akute. Трек записан в неповторимом стиле певицы и зазвучал очень интересно, пишет kp.by.





Ролик был создан еще в 2012 году, а в марте 2021 года перезалит на YouTube - тогда уже было известно, что Manizha представит Россию на «Евровидении». Напомним, с песней Russian Woman певица вышла в финал европейского конкурса в Роттердаме и выступит вновь на сцене «Евровидения» 22 мая. Видимо, благодаря этому кавер снова стал набирать просмотры.





Манижа родом из Таджикистана. Она получила известность после публикации музыкальных видео в соцсетях, затем стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.





Ролик «Кроў бы вада» набрал уже почти 10 тысяч просмотров и много комментариев.





- Не важно наличие акцента. За такую глубину и чувственность исполнения можно и не замечать это. Спасибо, буду за вас болеть на «Евровидении», - пишет один из пользователей YouTube.







