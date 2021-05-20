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Российская певица Manizha, которая выступит в финале «Евровидения», спела по-белорусски

Она записала кавер на композицию «Кроў бы вада» белорусской группы Akute.

Российская певица Manizha, которая выступит в финале «Евровидения», спела по-белорусски
Белорусы вспомнили необычный клип российской певицы Manizha - она пела по-белорусски. Россиянка делала кавер на композицию «Кроў бы вада» белорусской группы Akute. Трек записан в неповторимом стиле певицы и зазвучал очень интересно, пишет kp.by.

Ролик был создан еще в 2012 году, а в марте 2021 года перезалит на YouTube - тогда уже было известно, что Manizha представит Россию на «Евровидении». Напомним, с песней Russian Woman певица вышла в финал европейского конкурса в Роттердаме и выступит вновь на сцене «Евровидения» 22 мая. Видимо, благодаря этому кавер снова стал набирать просмотры.

Манижа родом из Таджикистана. Она получила известность после публикации музыкальных видео в соцсетях, затем стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.

Ролик «Кроў бы вада» набрал уже почти 10 тысяч просмотров и много комментариев.

- Не важно наличие акцента. За такую глубину и чувственность исполнения можно и не замечать это. Спасибо, буду за вас болеть на «Евровидении», - пишет один из пользователей YouTube.
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