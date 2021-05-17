Информацию об этом представители медиахолдинга подтвердили РИА «Новости».





Они аргументировали это решение тем, что представителя Беларуси — группу «Галасы ЗМеста» — не допустили на конкурс.





Также Белтелерадиокомпания заявила РИА «Новости», что примет решение об участии в «Евровидении-2022», "когда придет время"





О том, что белорусы могут не увидеть «Евровидение» по телевизору, стало известно еще на прошлой неделе. TUT.by изучил программу передач, опубликованную в газете «Аргументы и факты», «Евровидения» в ней не было. Речь идет о всех трех днях: 18, 20 и 22 мая.





На прошлой неделе журналисты портала обратились в пресс-службу Белтелерадиокомпании, но там так и не ответили на звонки.





Тем не менее белорусы смогут увидеть конкурс. Прямая трансляция традиционно пройдет на официальном YouTube-канале «Евровидения».





18 мая и 20 мая состоятся полуфиналы, 22 мая — финал. Начало в 22 часа по белорусскому времени.



