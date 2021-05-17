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БТ не покажет "Евровидения". Но беларусы смогут увидеть конкурс

Белтелерадиокомпания не будет транслировать «Евровидение» в этом году.

БТ не покажет "Евровидения". Но беларусы смогут увидеть конкурс
Информацию об этом представители медиахолдинга подтвердили РИА «Новости».

Они аргументировали это решение тем, что представителя Беларуси — группу «Галасы ЗМеста» — не допустили на конкурс.

Также Белтелерадиокомпания заявила РИА «Новости», что примет решение об участии в «Евровидении-2022», "когда придет время"

О том, что белорусы могут не увидеть «Евровидение» по телевизору, стало известно еще на прошлой неделе. TUT.by изучил программу передач, опубликованную в газете «Аргументы и факты», «Евровидения» в ней не было. Речь идет о всех трех днях: 18, 20 и 22 мая.

На прошлой неделе журналисты портала обратились в пресс-службу Белтелерадиокомпании, но там так и не ответили на звонки.

Тем не менее белорусы смогут увидеть конкурс. Прямая трансляция традиционно пройдет на официальном YouTube-канале «Евровидения». 

18 мая и 20 мая состоятся полуфиналы, 22 мая — финал. Начало в 22 часа по белорусскому времени.

Напомним, международный песенный конкурс Евровидение-2021 официально стартовал в Роттердаме 16 мая 2021 года. Правда, из-за коронавируса в конкурсе примет участие 34 страны вместо 39.

У участников из Исландии и Польши тесты показали положительный результат. Исполнители из Румынии и Мальты, проживавшие с ними в одной гостинице, ушли на самоизоляцию. Не смогла прибыть на конкурс участница из Австралии.
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