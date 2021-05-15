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Чудеса! Белорус купил старый фотоаппарат, а там - кадры. Это Каменец 70 лет тому назад

Снимки на фотопленке в камере были сделаны около 70 лет назад. На них много портретов людей и городские виды тех времен.

Чудеса! Белорус купил старый фотоаппарат, а там - кадры. Это Каменец 70 лет тому назад
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Белорус Максим Милинцевич из Гродно купил старый советский фотоаппарат с пленкой, на которой оказались уникальные кадры, которые он обнародовал в Сети. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщило издание TUT.BY.

Милинцевич недавно решил заняться аналоговой фотографией, для чего купил несколько старых фотоаппаратов. В одном из них он обнаружил заряженную кассету с пленкой, причем по цвету язычка было видно, что пленка уже проявлена.

Посмотрев снимки, он увидел, что они послевоенных лет. На одном из кадров была панорама города с церковью. После недолгих поисков выяснилось, что на кадрах запечатлен послевоенный город Каменец в Брестской области. На других кадрах были сняты улицы послевоенного города, портреты людей тех времен и шахматный турнир.
telegraf.by
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