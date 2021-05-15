Белорус Максим Милинцевич из Гродно купил старый советский фотоаппарат с пленкой, на которой оказались уникальные кадры, которые он обнародовал в Сети. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщило издание TUT.BY.





Милинцевич недавно решил заняться аналоговой фотографией, для чего купил несколько старых фотоаппаратов. В одном из них он обнаружил заряженную кассету с пленкой, причем по цвету язычка было видно, что пленка уже проявлена.





Посмотрев снимки, он увидел, что они послевоенных лет. На одном из кадров была панорама города с церковью. После недолгих поисков выяснилось, что на кадрах запечатлен послевоенный город Каменец в Брестской области. На других кадрах были сняты улицы послевоенного города, портреты людей тех времен и шахматный турнир.



