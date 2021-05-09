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Свободные купаловцы к 9-му мая сняли фильм по повести Василя Быкова

В ленте отчетливо проявляется мотив трагизма и абсурдности войны.

Свободные купаловцы к 9-му мая сняли фильм по повести Василя Быкова

Свободные актеры специально к 9-му мая сняли короткометражную ленту «Награды». Сценарий был написан по повести Василя Быкова «Болото».

II Мировая война. Трое красноармейцев были переброшены в немецкий тыл, чтобы передать боевые награды партизанам и тем самым подкрепить их боевой дух. Советские солдаты просят молодого белорусского сельчанина Костика отвести их к урочищу, где находятся партизаны. Через некоторое время командир группы понимает, что идти с ними дальше Костику не стоит…

Бывшие актеры Национального театра имени Янки Купалы, уволенные властями за свою гражданскую позицию, в эфире нашего телеканала по-новому переосмысливают литературную классику в проекте «Стихи».
Источник: Белсат
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