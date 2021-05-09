Наше благородие. Вспоминаем главные песни Булата Окуджавы

Булат Шалвович Окуджава родился в Москве 9 мая 1924 года, а умер 12 июня 1997-го года во французском Кламаре.





Между этими двумя датами – учеба в Тифлисе, расстрел отца после ложного доноса, арест и ссылка в лагеря матери, работа на заводе учеником токаря, служба минометчиком в Великую Отечественную (Окуджава сам добивался досрочного призыва в армию), учеба в Тбилисском университете, работа учителем в Калужской области, возвращение в Москву, ошеломительный успех его песен (выступал с концертами сам, много писал для кино), активная литературная деятельность (помимо стихов писал прозу, занимался переводами с нескольких языков), несколько эпизодических ролей в кино и множество гастролей.





В репертуаре Булата Окуджавы — более 200 песен. В день рождения любимого в народе барда Sputnik предлагает вспомнить самые известные из них.

"Нам нужна одна победа"





Также известна как "Здесь птицы не поют" или "Десятый наш десантный батальон". Написана для художественного фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" (вышел на экраны в 1970 году). В картине ее поет сестра милосердия Рая в исполнении Нины Ургант.

"Бери шинель, пошли домой"

Слова написал Окуджава, музыку – композитор Валентин Левашов. Песня была написана для картины "От зари до зари" (1975) режиссера Гавриила Егиазарова, а несколько лет спустя ее сокращенный вариант Леонд Быков включил в свой фильм "Аты-баты, шли солдаты..."

"Песенка об Арбате"

Написана в 1959 году о родной улице старого Арбата, где Окуджава провел свои юные годы. Звучит в фильме "Покровские ворота" (1982).

"Ваше благородие, госпожа Удача"





Слова песни Булат Окуджава написал в 1967 году специально для фильма "Белое солнце пустыни", который снимался с ноября 1968 года по январь 1969 года, музыку к ней написал Исаак Шварц. Во многом благодаря тому, что песня понравилась Брежневу фильм, изначально запрещенный к показу, все же вышел на экраны в 1972 году.

"Виноградную косточку в землю зарою..."

Эту песню Окуджава посвятил грузинскому поэту Михаилу Квливидзе.

"До свидания, мальчики!"

Окуджава посвятил песню автору одноименной повести Борису Балтеру, она звучит в снятом по этому произведению фильме.

"О Володе Высоцком"

Написана в 1980 году, после смерти Высоцкого.

"Молитва" или "Молитва Франсуа Вийона"

Также известна как "Пока Земля еще вертится…" Написана в 1963 году. Сам Окуджава впоследствии признавался, что к Франсуа Вийону песня не имеет отношения – просто в советские годы текст под названием "Молитва" в печать не принимали.



