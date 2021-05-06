+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«В году два Юрия — оба дурни…» Как в деревне Житковичского района хоровод водили

Обряд «Юровский хоровод» в деревне с благозвучным названием Погост, что в Житковичском районе Гомельской области, не прерывался даже во времена войны.

«В году два Юрия — оба дурни…» Как в деревне Житковичского района хоровод водили
Заботятся о его сохранении и сейчас — каждый год 6 мая на Юрье односельчане собираются вместе, пекут праздничный каравай, который называют хороводом, и идут в поле, чтобы попросить у Бога хорошего урожая и благополучия. Этот весенний обряд включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пишет «Белсат».


Обряд «Юровский хоровод» в деревне Погост на Гомельщине. Фото: Анна Ващенко / Белсат


— Собирались на «хоровод» всей деревней: кто-то нес яйца, кто-то — масло, другие принесут муки… Это «общинный хлеб» назывался, —рассказывает руководитель фольклорно-этнографического коллектива «Междуречье» Ирина Торчик. — Общиной собирались, замешивали и пекли. Женшины собирались те, которые почитались — не разведенные и не вдовы. Чтобы был хороший урожай в этом году.




Обряд «Юровский хоровод» в деревне Погост на Гомельщине. Фото: Анна Ващенко / Белсат

Старожилка, 80-летняя Екатерина Панченя пронесла «хоровод» через всю свою жизнь. С самого младенчества она знает и передает потомкам истинный смысл праздника:

— Обряд «Юровский хоровод» связан и с людьми, и с животными, и с хлебом. Дарим кусочек хлеба в землю и просим, ибо без Бога не до порога, просим у Бога отомкнуть землицу, выпустить росяницу. Это насчет хлебов.

В поле с собой несут грабли с зеленым фартуком, икону и украшенный цветами «хоровод», который также имеет свой смысл.




Обряд «Юровский хоровод» в деревне Погост на Гомельщине. Фото: Анна Ващенко / Белсат

— В хоровод ставляют три палочки — ралцы мы называем. И на каждой три розы. Из трех девять выходит. Женщина ходит девять месяцев беременная — так связано вот это, — объясняет Екатерина Панченя.

После песен и танцев в поле принято переодевать грабли уже в красный фартук. Это символизирует переход всего живого — земли, домашних животных, девушек — в новую жизнь, где должно быть плодородие.
Источник: Анна Ващенко, Белсат
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Павел Знавец
Памяти павших.
Анатолий Санотенко
На джипах ста пятидесяти...
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]