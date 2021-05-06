Заботятся о его сохранении и сейчас — каждый год 6 мая на Юрье односельчане собираются вместе, пекут праздничный каравай, который называют хороводом, и идут в поле, чтобы попросить у Бога хорошего урожая и благополучия. Этот весенний обряд включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, пишет «Белсат».









Обряд «Юровский хоровод» в деревне Погост на Гомельщине. Фото: Анна Ващенко / Белсат









— Собирались на «хоровод» всей деревней: кто-то нес яйца, кто-то — масло, другие принесут муки… Это «общинный хлеб» назывался, —рассказывает руководитель фольклорно-этнографического коллектива «Междуречье» Ирина Торчик. — Общиной собирались, замешивали и пекли. Женшины собирались те, которые почитались — не разведенные и не вдовы. Чтобы был хороший урожай в этом году.

















Обряд «Юровский хоровод» в деревне Погост на Гомельщине. Фото: Анна Ващенко / Белсат





Старожилка, 80-летняя Екатерина Панченя пронесла «хоровод» через всю свою жизнь. С самого младенчества она знает и передает потомкам истинный смысл праздника:





— Обряд «Юровский хоровод» связан и с людьми, и с животными, и с хлебом. Дарим кусочек хлеба в землю и просим, ибо без Бога не до порога, просим у Бога отомкнуть землицу, выпустить росяницу. Это насчет хлебов.





В поле с собой несут грабли с зеленым фартуком, икону и украшенный цветами «хоровод», который также имеет свой смысл.

















Обряд «Юровский хоровод» в деревне Погост на Гомельщине. Фото: Анна Ващенко / Белсат





— В хоровод ставляют три палочки — ралцы мы называем. И на каждой три розы. Из трех девять выходит. Женщина ходит девять месяцев беременная — так связано вот это, — объясняет Екатерина Панченя.





После песен и танцев в поле принято переодевать грабли уже в красный фартук. Это символизирует переход всего живого — земли, домашних животных, девушек — в новую жизнь, где должно быть плодородие.















