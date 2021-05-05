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Легендарная «Крама» выпустили новый клип с Дудинским, Пугачем и Помидоровым

Легендарная группа «Крама» выпустила новый клип, в съемках которого приняли участие Денис Дудинский, Владимир Пугач и Александр Помидоров. Группа также анонсировала выход нового альбома «Зацьменны блюз» 12-го мая и онлайн-концерт с его презентацией.

Легендарная «Крама» выпустили новый клип с Дудинским, Пугачем и Помидоровым
Кадр из видео
Клип вышел на YouTube-канаде «Годна» и при его поддержке. Режиссером клипа стал давний друг семьи Игоря Варашкевича Aliaksei Krysa. Его фото можно найти на обложке альбома «Крамы» «Што дапаможа нам» (1998). И это не первое его сотрудничество с группой — в качестве студенческой работы его руками появился клип на песню «Неба».

— Эта песня из тех, которые как написаны, так и записаны, — говорит фронтмен группы Игорь Варашкевич. — У нее и текст очень простой и короткий. Речь идет о друзьях, которые собрались 20−30 лет спустя и предаются воспоминаниям. Но один из них постоянно «понтуется», а остальные предлагают ему взять такси или выйти в окно, пишет udf.name.

Но как это часто случается, клип не совсем привязан к смыслу песни. Варашкевич продолжает:

— На 50% это импровизация — как и выбор персонажей и актеров, которые все сразу вдохновились идеей и согласились поучаствовать без каких-либо гонораров. В результате получилось именно то, что мы и хотели!

Кроме группы в съемках приняли участие друзья коллектива: Денис Дудинский, Хауа Амуда, Владимир Пугач и Александр Помидоров.

Новым клипом группа анонсирует выход нового альбома «Зацьменны блюз» — девятого в дискографии генералов отечественного рока, который выйдет на всех цифровых площадках 12 мая. Вечером того же дня группа презентует его большим онлайн-концертов. Билеты на концерт тут.
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