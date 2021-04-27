Впереди - Страстная пятница 2021. Обычаи и запреты

В православном календаре последняя неделя перед Пасхой, которая в 2021 году выпадает на 2 мая, называется Страстной седмицей и отличается высоким духовным смыслом для верующих.

Каждый день из Страстной седмицы называется Великим и несет в себе особенные традиции и обряды.

Пятница перед Воскрешение Господним называется Страстной. Этот день необходимо провести в тишине и молитве.

В Страстную пятницу, которая в текущем году выпадает на 30 апреля, вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.

История праздника

Евангелие гласит, что в пятницу Спаситель предстал перед судом. Прокуратор Понтий Пилат назвал его бунтарщиком и подстрекателем и приговорил к распятию на кресте.





Иисуса казнили на Голгофе. Он сам вынес крест на гору. Тело Христа пробыло на кресте три дня, затем оно воскресло. Событие стало главным торжеством в христианстве. Его назвали Пасхой.





Из-за казни Христа Страстная пятница стала самым грустным днем в году. В этот день верующие скорбят о Спасителе, который своей смертью поплатился за человеческие греходеяния.

Традиции и обряды

В Страстную пятницу во время богослужений исполняется канон О распятии Господа. Священнослужители выносят Плащаницу - символический погребальный саван с изображением тела Спасителя, лежащего в гробу.





Существует легенда о том, чтобы привлечь благополучие в этот день. Из храма нужно принести домой 12 свечей, расставить по жилище и зажечь. Тушить свечи не нужно. Они должны сами догореть. Также говорят, что в пятницу перед Пасхой нужно дать милостыню.





Пасхальный кулич, испеченный в Страстную пятницу, очень долго не черствеет и не плесневеет. Кроме того, в народе говорят, что он обладает целебной силой.





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Паски, испеченные в Страстную пятницу, обладают целебной силой

Что можно и нельзя делать на Страстную пятницу

В Страстную пятницу христианам стоит молиться. Работать в этот день нельзя, но разрешено выпекать паски. Всю работу в доме нужно закончить в Чистый четверг.

В этот день строго запрещено веселиться. Иначе следующий год будет плачевным.

Приметы

Если в этот день небо звездное – будет хороший урожай зерновых.

Если весь день облачно - будет неурожай.



