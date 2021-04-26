Программа Фестиваля включала 9 официальных дисциплин: сборка кубика 3х3, 2х2, пирамидка, сборка вслепую, одной рукой, скьюб, 4х4, 5х5 и суперфинал. Призовой фонд фестиваля составил 1600 рублей, пишет Вечерний Гродно.





Кроме серьезных дисциплин участники развлекались сборкой 11 различных головоломок на время, сборкой ногами, метанием кубика на дальность, сборкой на бегу, в варежках, через зеркало.





Эффектно выглядело родео на быке. В этом испытании участникам нужно было не только удержаться на быке, но и собрать кубик Рубика. Можно было посоревноваться в сборке кубика в паре или глядя в зеркало.





Кроме этого, собрали картину из 225 кубиков и определили победителей в конкурсе детского рисунка. Вишенкой на торте стала сборка кубика Рубика с завязанными глазами, на это решился только один участник — Владислав Каминский, и это ему удалось.





В итоге, главный приз и победу в суперфинале (сборка кубика 3х3, 5 попыток) со средним временем сборки 9,01 секунды получил Владислав Каминский. Он увез главный приз 500 рублей в Минск.







