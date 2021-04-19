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Историческое событие: на Марсе впервые взлетел вертолет

Вертолет Ingenuity, прибывший на Марс в рамках миссии НАСА, впервые совершил полет.

Историческое событие: на Марсе впервые взлетел вертолет
В НАСА сообщили, что это был испытательный полет: «Данные показывают: вертолет совершил успешный первый полет».

На самом деле, полет должен был пройти 11 апреля, но его отложили. Во время испытаний 9 апреля возникли проблемы в ходе тестового запуска ротора вертолета. Учёным пришлось производить перепрошивку компьютера летающего аппарата.

И уже 19 апреля все прошло по плану.

Чтобы в этом убедиться, марсоход Perseverance отъехал у сторону от вертолета и снимал его полет для трансляции на землю.


Сам дрон был высажен на поверхность Марса 4 апреля. А прибыл на планету 18 февраля внутри марсохода.

В планах НАСА — 31 день полетов Ingenuity. Вертолет способен подыматься на высоту 5 метров и зависать на 20-30 секунд. Питается он от солнечной батареи. Главная цель вертолета — демонстрация технологий и испытание первых полетов на Марсе. 

Впрочем, на нем установлены камеры, изображения с которых наса будет получать на Земле. Что поможет им лучше понять и изучить где находятся и марсоход, и вертолет — кратер Езеро (дно древнего высохшего марсианского озера).

Вертолет Ingenuity Mars был построен компанией JPL, которая также руководит демонстрационным проектом этой технологии для штаб-квартиры НАСА.
А ещё — это историческое событие, потому что летательные воздушные аппараты ещё никогда не летали на поверхностью других планет.
Источник: telegraf.by
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