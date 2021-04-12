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Семь достопримечательностей Европы оказались на грани исчезновения

Эксперты организации Europa Nostra, занимающейся популяризацией культурного наследия, представили подборку из семи мест в Европе, которым грозит исчезновение. Об этом пишет портал News.ru.

Семь достопримечательностей Европы оказались на грани исчезновения
Железная дорога Ахензее Фото: Katja Kreder / Globallookpress.com
Так, в список вошли церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва в Кантабрии (Испания), зубчатая железная дорога Ахензее в Тироле (Австрия), кладбище Мирогой в Загребе, центральное почтовое отделение в Скопье (Северная Македония) и Дечанский монастырь в Косово. Помимо этого, опасность угрожает саду Джусти в Вероне.

Уточняется, пишет Лента.Ру, что главной причиной разрушения может стать ветхость и активная эксплуатация перечисленных объектов.

Кроме того, специалисты назвали не только различные постройки и монументы, созданные человеком, но и природные объекты. Среди них группа из пяти островов в Эгейском море, принадлежащих Греции.

Ранее в марте российские туристы рассказали о самых фотографируемых городах мира. Так, согласно проведенному опросу, в объективы камер чаще всего попадает Барселона, на втором месте оказался Санкт-Петербург, а на третьем — Прага.
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