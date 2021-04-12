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Режиссер из Беларуси Дарья Жук снимет сериал для Netflix

Белоруска Дарья Жук, режиссер фильма "Хрусталь" и второго сезона сериала "Содержанки", снимет сериал для Netflix. Об этом сообщает "Коммерсант".

Режиссер из Беларуси Дарья Жук снимет сериал для Netflix
Netflix планирует выпускать сериалы для русскоязычной аудитории. По данным издания, популярный стриминг заключил первый контракт со студией 1-2-3 Production, входящей в "Газпром-медиа". Результатом совместного проекта 1-2-3 Production и Netflix станет современная версия "Анны Карениной".

В планах у стриминга также сериал-драма о 90-х, работать над которым будет Дарья Жук и компания "Русское".  Над созданием сценария ленты работал Михаил Шприц. Российские видеоплатформы, которым Шприц предлагал ранее идею сериала, ему отказали, отмечает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

В числе проектов, которые может осуществить Netflix - сериал от режиссера "Чик" Эдуарда Оганесяна (студия "Водород"). Переговоры идут также  с продакшенами "Среда", Star Media и Yellow, Black & White (YBW).

Дарья Жук родилась в белорусской столице в семье журналистов. На учебу уехала в США - выбор пал на Гарвард. После окончания университета Дарья работала на канале HBO, знаменитом выпуском таких сериалов, как "Игра престолов", "Секс в большом городе", "Чернобыль". Жук окончила также высшие режиссерские курсы в Колумбийском университете.

Режиссер известна благодаря работе над фильмом "Хрусталь", который был выбран кандидатом на получение премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" в 2018 году. Картина вошла в топ-3 по кассовым сборам в Беларуси в год выпуска, а в 2019-ом взяла премию "Ника".

Кроме того, Жук выступила в качестве режиссера второго сезона сериала "Содержанки", переняв "эстафету" у Константина Богомолова, работавшего над первой частью.
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