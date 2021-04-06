Тренды весна-лето 2021. Самые модные сумки сезона

Несмотря на локдаун, жизнь продолжается, а вместе с ней и стремление оставаться модными и производить лучшее впечатление на окружающих. И независимо от того, пишет focus.ua, насколько сильно вы интересуетесь модой и новыми трендами, перспектива приобрести новую сумочку всегда радует и вдохновляет. Мы подобрали главные модные тенденции сумок, которые доминировали на фешн-показах в рамках шоу весна-лето 2021 года.





К слову, популярные и даже культовые модели сумок в этом сезоне глубоко переплетаются с вариантами в стиле минимализма, винтажными и оригинальными моделями. Одним словом, гимн для сумок в этом сезоне — это разнообразие, причем, больше, чем когда-либо.





Сумки с цепочками





Сумка модная с цепочкой 2021





Сумки с цепочками сохраняют свою актуальность на новый сезон весна-лето 2021

Крупные цепи и небольшие цепочки этой весной мы будем видеть почти на всех аксессуарах и обуви, а также — в коллекциях бижутерии, на сумках и даже на верхней одежде. Модели с цепочками продемонстрировали на модных подиумах большинство ведущих модных домов в рамках своих шоу на сезонных показах. Нам предлагают решения с крупными звеньями, как украшения, цепи в качестве ремня на брюки, юбки и даже пальто.





Классические сумки





классическая сумка с двумя ручками 2021





Классические модели сумок - беспроигрышный вариант на весну 2021

Классические сумки, существующие вне времени и модных тенденций, ежегодно представляют Chanel, Louis Vuitton, Gucci. По замыслу создателей они традиционно предполагают две ручки и подразумевают довольно большой внутренний объем. Ключевой месседж такого аксессуара — вместительность. Такую сумку можно приобрести в любом сезоне и на любое время года, ведь она не повержена изменениям модных веяний и всегда пригодится для ежедневного использования. Словом, такая сумка — прекрасная инвестиция в гардероб.





Сумка-коробка





Сумка-коробка весна 2021





Сумка-коробка - не самая удобная модель, но добавляет образу эффектности

Ярко выраженная геометрическая форма и жесткий каркас — это по-прежнему актуальное решение для выходов в свет и в качестве аккуратного аксессуара для повседневного использования. Впрочем, геометрия сумок допускает не только прямоугольное решение, в моде шестиугольники и восьмиугольные "коробки". Правда, такая модель сумочки не очень удобна для частого использования, но этот факт не отменяет того, что выглядят они на редкость эффектно и добавляют образу элегантности и изысканности.





Винтажные сумки





Винтажные сумки весна 2021





Наиболее актуальными ретро-моделями стали сумки в стиле 1950-1960 годов

Винтаж постепенно становится классикой и модным мейнстримом. Причем мы видим на подиумах не только отсылки к старинным моделям, но и эклектичные "вкрапления", которые легонько намекают на популярные в прошлом варианты и формы моделей сумок различных модных эпох. В сезоне весна-лето 2021 доминируют отсылки к моде эпохи 1950-1960-х годов. Но, наряду с этим, все еще актуальны решения 1980-х, и модные коды этой эпохи прослеживаются почти во всех коллекциях ведущих модных домов.

Сумки "для ночевки"

Сумка для "ночевки" Givenchy





Огромные сумки, в которых помещается сменная одежда на сутки, стали одним из главных трендов весны 2021

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Трудно отследить, с чем связан всплеск моды на огромные сумки, в которых помещается не только лэптоп, но и комплект сменной одежды на сутки, но популярность таких моделей очевидна. Сумку "для ночевки" представили почти все модные дома, причем, в некоторых случаях, не в одном варианте. Правда, с такой сумкой не стоит дешевить или что-то изобретать, ведь если она будет выглядеть бюджетно, вряд ли вы достигнете желаемого эффекта своим образом. Такую модель лучше приобретать у знаменитых марок или заказывать у мастера индивидуально.





Стеганые сумки

Стеганая сумка весна 2021





В этом сезоне стеганые сумки представили не только Chanel, но и конкурентніе модные дома

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Стеганые аксессуары — ремни и сумки всегда вызывают в памяти модные коды дома Chanel. Этот бренд из года в год создает свои бессмертные модные творения, с которыми часто попадают в объективы фотографов знаменитости. В этот раз этот "стеганый прием" взяли на вооружение конкурентные дома. Так, мы видим стеганки в показах Valentino, Fendi, Givenchy, Prada и других законодателей модных решений.





Сумки в тон одежде

Сумка в тон одежде весна 2021





Сумка в тон одежде - очень редкий и притязательный тренд весны 2021

Давно такого не было — или, пожалуй, никогда. В моде сумки, повторяющие принт или цветовое решение вашего комплекта одежды. Это решение в топе трендов, но ему не достает практичности. В случае выбора такой сумки, вам следует приобрести целый комплект одежды, иначе вы рискуете не попасть в оттенок или не угадать с принтом. А если они не будут совпадать идеально, образ может стать аляповатым.















