+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Беларусы могут выступить на "Евровидении"

Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам "Евровидения", чтобы белорусские артисты выступили на шоу в качестве музыкальных гостей

Беларусы могут выступить на "Евровидении"
Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам конкурса «Евровидение» пригласить белорусских артистов в качестве музыкальных гостей во время прямой трансляции шоу и исполнить композицию «Love shine a light», с которой Великобритания в 1997 году выиграла песенный конкурс

"Мы предложили продюсерам конкурса «Евровидение», чтобы во время одного из интервал-актов эфира в качестве музыкальных гостей во время прямого эфира выступили группы NaviBand и VAL вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук", - написал руководитель фонда Сергей Будкин на своей странице в Facebook.

Напомним, что Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия в песенном конкурсе «Евровидение». В ЕВС заявили, что представленные на конкурсы песни группы «Галасы ЗМеста» нарушают правила конкурса.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]