Фавориты Евровидения-2021

Итальянские рокеры, литовские "цыплята", новая Пиаф, две дочери футболистов, мистер Фальцет ... В этом году на Евровидении выступят артисты всех жанров: фолк, рок, техно, диско, шансон.





Стали известны все 25 участников юбилейного ­65-го конкурса Евровидения, который в этом году пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). Несмотря на пандемию коронавируса, конкурс решили проводить вживую, но с соблюдением правил безопасности: маски плюс социальное дистанцирование.





Из скандалов: жюри конкурса забраковало песню белорусской группы Galasy Z Mesta "Я научу тебя", посчитав, что у нее политическая подоплека. По стилю это напоминает советский рок 1980-х, а в припеве звучало: "Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя клевать на удочку, я научу тебя ходить по струночке". У композиции огромное количество дизлайков. Многие не без основания решили, что это саркастический ответ Лукашенко своему народу на недавние волнения в Беларуси. Жюри посчитало это достаточным основанием для снятия трека с конкурса, один из принципов которого — "без политики".





Все 25 клипов участников выложены в Сеть. Фокус оценил их на предмет шанса победить и выделил пять самых ярких и креативных конкурсантов.









1. Обаятельная и привлекательная: главный претендент





Дестини Чукуньере, фаворитка Евровидения, Destiny, певица из Мальты





Первое место букмекеры пророчат 22-летней певице из Мальты Дестини Чукуньере, выступающей как Destiny. Она исполнит композицию Je Me Casse ("Я ухожу"). Артистка побеждала в детском Евровидении в 2015 году.

Это обаятельная пышка с могучим вокалом. Ее папа — известный на Мальте футболист, он родом из Нигерии, мама — мальтийка. Есть в песне "козырь в рукаве", обожаемый публикой и жюри, — звенящая верхняя нота, которую вокалистка эффектно берет в конце исполнения.





Клип Destiny — сплошной движ: полуголые парни, внедорожники, мотоциклисты, смена наряда у певицы каждые двадцать секунд — от прозрачного платья до блузок с золотыми эполетами и диадемой на голове. Поет она вот что: "Парень, ты продолжаешь говорить, массируя мое эго. С твоей нестандартной манерой подката — блин, нет, что ты собираешься делать?"





2. Мистер Фал ет: самый красивый

Gjon’s Tears представит Швейцарию





Многие отмечают швейцарца с нешвейцарской фамилией — Джон Мухарремай, выступающего под псевдонимом Gjon’s Tears. Композиция называется Tout l’Univers ("Вся Вселенная"). Он поет: "Пусть ветер коснется ее руки на моем плече, в моей голове пустота, и негде спрятаться".





То, что у него в голове пустота, заметно по клипу: парень жмет до упора педаль газа на тачке, мчась по горному серпантину. В один не слишком приятный момент он попадает в аварию: мы видим перевернутый автомобиль и в нескольких метрах от него — лежащего навзничь водителя. Трагедия? Но тут юноша встает, направляется к машине и помогает вытащить себя же. А потом "вытащенный" приходит в сознание, никого не обнаруживая вокруг. Загадочная мистическая история помощи самому себе.





Один несомненный плюс у этого исполнения есть — пронзительный фальцет. Что-то вроде пения нашего Аlekseev, известного своим хитом "Пьяное солнце". У Джона такая же кукольная внешность, которая безумно нравится девушкам, а это всегда фора на Евровидении. Но все вместе это немного скучновато, хотя парень закаленный в телевизионных талант-шоу, поскольку с детства в них участвовал. Возможно, Джон сумеет добавить нужный градус эмоциональности на самом выступлении.





В Швейцарии на удивление серьезно относятся к этому шоу, напоминающему цирк вокалистов. Джона выбирали в два этапа: на первом решение оглашала коллегия, собранная из 100(!) человек, а на втором его вокал и звучание немудреной песенки оценивали 20 членов спецжюри. Жюри и коллегия затем вынесли совместный вердикт.





3. Новая Эдит Пиаф: звезда шансона

Барбара Прави - новая Эдит Пиаф





Барбара Прави выступит от Франции с песней Voilà ("Вот"). "Лямур, тужур, бонжур" — здесь весь классический набор французского шансона, включая неизменное фортепьяно, которое им "привил" еще наш Александр Вертинский.

А сама манера исполнения смахивает на пение великой Эдит Пиаф: изначальное речитативное бормотание под инструмент ближе к финалу расцвечивается вокальными взрывами, страстями и переживаниями.

Барбара — чернобровая красотка, предпочитающая в одежде черный цвет, — все, как у Пиаф: черный берет, черный брючный костюм.





Это композиция собственного сочинения Барбары Пьевич (ее настоящая фамилия; папа — серб, мама — иранка). Она сочиняла песни для многих известных французских артистов: Янника Ноа, Жюли Зенатти, Шимен Бади. В 2020 году даже написала песню для юной певицы Валентины J’imagine, с которой та одержала победу на Детском Евровидении — 2020.





В клипе — вокзал, поезд, зеркало в купе. В зеркале просматривается декольте, небольшой элемент сексуальности, — это уже отличие от Пиаф.





Певица то плачет, то смеется, сообщая нам на французском следующее: "Любите меня, как любят друга, который уходит навсегда. Я хочу, чтобы меня любили, потому что я… не слишком люблю свои очертания". Тут она явно кокетничает: очертания и фигура у нее идеальны. Букмекеры прочат певице попадание в первую пятерку, но беда, что в целом это напоминает рекламный буклет Франции для туристов. Удивляюсь, как создатели клипа удержались, чтобы не впихнуть туда Эйфелеву башню. Думаю, это им удалось недюжинным волевым усилием.









4. Садо-мазо-инопланетянка: самая экстравагантная

Montaigne, участница от Австралии





25-летняя певица из Австралии Montaigne (Джессика Алисса Серро — настоящее имя артистки) представит песню Technicolor. Джессика — дочь профессионального футболиста, как и певица с Мальты Destiny. В ней течет микс аргентинских, испанских, филиппинских и французских кровей. Псевдоним она взяла в честь французского писателя и философа, создателя жанра эссе в "Опытах" — Мишеля Монтеня (1533–1592). Это явно с претензией на интеллектуальность.





У Montaigne красные волосы, почти под "ноль", на затылке — черные месяц и звезда, крохотные золотые звездочки висят по периметру прически. Белый футуристический костюм. Движения в танце, как у робота, но сексуальны. Чтобы вы быстрее ее себе представили — она похожа на нашу Maruv, только не в черном, а в белом. Тут тоже что-то есть в духе садо-мазо, но с уклоном в футуристичность. На шее у Montaigne — металлический ошейник с кольцами, такой же ремень, подпоясывающий обтягивающие белые легинсы. На руках — огромные белые ногти, на ногах — белоснежные туфли на высокой платформе. Отличный для Евровидения образ: инопланетянка-садомазохистка.





И вокал хорош, и текст песни неплох — мол, все мы разные ("разноцветные" — техниколор), кругом время технологий, но "сможем сделать все что угодно, если позаботимся друг о друге".





Минус — слишком форматно-стандартная песня для Евровидения. Плюс — абсолютная нешаблонность артистки. Что из этого возьмет верх на выступлении в Нидерландах, то и определит успех номера.





Клипа как такового у нее нет — это выступление в Сиднее на стадионе, видео посмотрели 670 тыс. человек.





5. Дискотечные цыплята: самые заводные

Дэнс-группа The Roop с песней Discoteque - участники от Литвы





Вот чего никто не ожидал от "холодной" Литвы, так это мощного и эмоционального выступления дэнс-группы The Roop с песней Discoteque. Это несомненная заявка на победу.





Пять человек в желтых цыплячьих костюмах браво стартуют под ритмичный электронный саунд. В центре сцены — высоченный бритоголовый вокалист Вайдотас Валюкявичюс (режиссер по образованию).





В музыкальном стиле это что-то вроде синти-попа Depeche Mode с отличной танцевальной мелодией и изобретательной аранжировкой в финале: музыка приостанавливается, а потом взрывается ярким заключительным аккордом.





Танцуют все пять участников — с одной стороны, слаженно, с другой — иронично, словно издеваясь над танцем как таковым. Вокалист завораживающе выводит: "Устрою дискотеку у себя дома! Потанцую в одиночестве — ничего страшного. Мои движения — это бомба!" Сам себе дискотека!





У них 5,3 млн просмотров — вполне заслуженных.





6. Итальянские рокеры: самые отвязные

Maneskin - уже победили в Сан-Ремо, теперь хотят завоевать Евровидение





На Евровидении рок-группы — редкие гости. Но эти итальянские ребята — находка. Они недавно победили на конкурсе в Сан-Ремо, где рок тоже никогда не был в фаворе.

Дело в их необычном формате: это пост-панк, но мелодичный и ироничный, подходящий для любых бунтующих подростков.





Они поют на итальянском Zitti e buoni ("Сидите и не высовывайтесь"), но, учитывая, что это рок, звучит свежо, даже лучше, чем если бы они исполняли на английском.





Их четверо: три парня и девушка. Она датчанка. Когда искали название для команды, попросили ее подряд произносить слова на датском. Понравилось Maneskin, что означает на языке Андерсена "лунный свет".





Клип отпадный! Вначале все выступают в чем-то прозрачно-провокационном вроде пеньюаров, а затем вдруг оказываются в английских серых костюмах. Исполнение — в комнатах разного цвета: красного, фиолетового, зеленого, словно меняется настроение. Рокеры дурачатся, строят гримасы. Саунд слегка напоминает The Prodigy (даже в финале клипа — тараканы, как у тех, в легендарном видео Breathe), но здесь никакой депрессухи, на выходе — сплошной позитив.





Ребята бунтуют против обыденности: "Лучше сидите и не высовывайтесь, люди здесь мутные, как барыги. Ты прости, мама, что меня все время нет дома. Я не в своем уме, но я отличаюсь от них, ты не в своем уме, мы не в своем уме…" Практически "Мама, мы все сошли с ума" Виктора Цоя.





Просмотров у клипа, подготовленного для Сан-Ремо — зашкал, 14 млн. Большая вероятность, что в десятку Евровидения итальяно-рокеры прорвутся.