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Могилевская группа Nizkiz выпустила песню о «смелых белорусах»

На Yotube-канале могилевской группы Nizkiz появилась новая композиция. Песня называется «Блізка», в ней поется про смелых белорусов.

Могилевская группа Nizkiz выпустила песню о «смелых белорусах»
Предыдущей песней, которую выпустили Nizkiz, стала композиция «Правілы».

 Видео на нее, которое сняли во время минских акций протеста, пишет mogilev.online, собрало почти 900 тысяч просмотров. На сегодняшний день это самый популярный клип группы.
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