+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Четверг, в ЗАГСах разводят, ну а мы решили пожениться!»: дуэт VAL, который должен был ехать на «Евровидение-2020», стал семьей

Лера Грибусова и Влад Фрайман поженились 1 апреля

«Четверг, в ЗАГСах разводят, ну а мы решили пожениться!»: дуэт VAL, который должен был ехать на «Евровидение-2020», стал семьей
Фото из соцсетей
Для кого-то 1 апреля день юмора, а для дуэта VAL - начало новой жизни, семейной. Лера Грибусова и Влад Фрайман выложили фото из ЗАГСа. Они решили узаконить отношения, которые длились 5,5 лет.

- Поздравляем! Желаем любить друг друга 100 лет! Это же не шутка со свадьбой?

- Нет, какие шутки, - рассмеялись ребята. - У нас все важные события происходят в начале месяца, первого числа. Традиция уже! Начали встречаться 1 декабря начали встречаться, 1 мая выпустили 1 мая выпустили песню, 1 октября было предложение. Хотели сходить в ЗАГС 1 мая, но в стране выходной. Ну а сегодня такой прекрасный день, четверг, все ЗАГСы разводят, ну а мы решили пожениться!

Ребята поженились 1 апреля 2021 года.



- Будет по этому поводу песня?

- Пока не думали, - говорит Лера.

- Будет, и очень скоро, - уверенно сказал Влад.
KP.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]