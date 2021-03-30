Эта и другие работы экспозиции, а также ряд сопроводительных событий рассказывают о борьбе с COVID-19 и о медиках в контексте общественных процессов, пишет Белстат. Так возникает первая площадка для организованного диалога между медицинским и гражданским сообществами о событиях прошлого года.





«Машина» начала готовиться еще в сентябре. Инициатор выставки Татьяна Гацура-Яворская говорит, что у нее возникло желание продемонстрировать признательность общества, ведь со стороны государства к медикам не было должного внимания. В экспозиции участвуют известные фотографы и художники, а образовательная программа приглашает медиков, философов и социологов.









Фото: ТК / Белсат





Праект Галіны Краснапёравай «Запiскi пацыентаў, якія ляжаць на ШВЛ». Фота: ТК / Белсат





Фото: ТК / Белсат





«Когда мы думали, как в этой теме показать то, что мы сейчас переживаем, пришли к выводу, что главным образом должны передать ощущения уязвимости и хрупкости, – говорит Юля Волчок, одна из кураторов. – Мы решили сконцентрироваться на небольшом количестве проектов, но взять как художественные работы, так и документалистику, и показать в них чувства медицинских работников, тех, кто болеет COVID, и тех, кто остается в самоизоляции».





На выставке представлено несколько авторских высказываний. Метафорическая работа «Куда исчезли все цветы?» Максима Сарычева соседствует с фоторепортажем Алеся Пилецкого из «красной зоны» Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи во время первой волны коронавируса. Здесь же экспонируется документальная серия портретов «Истории врачей. 2020 год», в которой художница Маша Святогор, журналистка Вероника Лазаревич и продюсер Юля Волчок показывают медиков в контексте государственного давления. Художники Василиса Полянина и Андрей Анро озвучивают свой «Манифест», в котором призывают продолжать солидаризироваться.





Фатограф Алесь Пілецкі – адзіны, хто змог зрабіць фотарэпартаж з «бруднай зоны» у Беларусі. Здымкі зробленыя ў Віцебскай гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі. Фота: ТК / Белсат





Станиславу Соловью, одному из героев «Историй врачей», выставка напомнила то, что он чувствовал в апреле и мае: «Я вспомнил то, что уже немного притупилось: как было страшно, как не видел родных и три месяца не приезжал к матери, те неизвестность, безнадежность и хроническую усталость. Это мрачно».





Одним из препятствий в организации «Машины» Татьяна Гацура-Яворская назвала предостережения, из-за которых некоторые потенциальные гости отказались принимать участие в проекте. Станислав Соловей в ответ на вопрос о страхе цитирует группу «Тараканы!»: мол, тишина – это смерть. «О проблеме нельзя молчать, потому что если ее замалчивать, она вернется. Единственным сдерживающим фактором для меня была неловкость, ведь что я такого сделал? Посидел под арестом, так много кто сидел… Работал с COVID – кто у нас с ним только ни работал, меня еще не так задело, как некоторых. К тому же я в принципе не люблю фотографироваться, меня спас мой фотогеничный пес. А свое лицо показать я не боялся: после того, что пережили люди, как-то стыдно бояться потерять работу или попасть на очередные пятнадцать суток».









Праект Максіма Сарычава «Куды зніклі ўсе кветкі?». Фото: ТК / Белсат





Образовательная программа проекта «Машина дышит, а я – нет» включает экскурсии, кинопоказы, дискуссии «Медики на COVID-передовой» и «Между клятвой Гиппократа и гражданской позицией», встречи с экспертами в рамках Месяца борьбы с мифами о медицинских профессиях.





Фото: ТК / Белсат





Выставка и встречи будут продолжаться до 17 апреля. Организатор – общественное объединение «Zvyano», куратор – платформа SHKLO+.