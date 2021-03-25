



В поэтическом произведении звучит наказ песняра белорусскому народу:

Ты не гніся, брат, ніколі

Траўкаю пахілай,

Сам пружыны сваёй долі

Выкуй ўласнай сілай!









В поэтическом произведении, передает Белсат, звучит наказ песняра белорусскому народу:Выкуй ўласнай сілай! поэтическом клипе актеры рассказали историю двух солдат, которые на стороне Наполеона боролись за восстановление ВКЛ. Жители белорусских земель надеялись, что французский император поможет возродить Великое княжество, аннексированное в те времена Российской Империей.





Полковник Тадеуш Тышкевич, служивший в войсках Наполеона Бонапарта, к примеру, писал ему в одном из рапортов: «В моей стране от Немана до Двины сердца людей открыты для Вас».





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С праздником, дорогие друзья!





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