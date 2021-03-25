Свободные купаловцы в День Воли вспомнили слова Якуба Коласа: Будь тверд!
Свободные актеры специально ко Дню Воли прочитали стихотворение Якуба Коласа «Будзь цвёрды» )«Будь твердым», написанное еще в 1912-ом году.
В поэтическом произведении звучит наказ песняра белорусскому народу:
Ты не гніся, брат, ніколі
Траўкаю пахілай,
Сам пружыны сваёй долі
Выкуй ўласнай сілай!
В поэтическом произведении, передает Белсат, звучит наказ песняра белорусскому народу:Выкуй ўласнай сілай! поэтическом клипе актеры рассказали историю двух солдат, которые на стороне Наполеона боролись за восстановление ВКЛ. Жители белорусских земель надеялись, что французский император поможет возродить Великое княжество, аннексированное в те времена Российской Империей.
Полковник Тадеуш Тышкевич, служивший в войсках Наполеона Бонапарта, к примеру, писал ему в одном из рапортов: «В моей стране от Немана до Двины сердца людей открыты для Вас».
К традиции государственности Великого Княжества Литовского отнеслась также Рада БНР, которая в качестве своего официального герба приняла древнюю Погоню.
С праздником, дорогие друзья!
Бывшие актеры Национального театра имени Янки Купалы, уволенные властями за свою гражданскую позицию, в эфире нашего телеканала по-новому переосмысливают поэтическую классику в проекте «Стихи».
19:24 25/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение