Первым треком группы стала старинная обрядовая купальская песня "То То То". В рамках проекта она родилась в тысячный раз, чтобы звучать на рейвах и площадях. Премьера трека и клипа к нему специально проводится как раз перед Днём Воли — главным праздником свободных белорусов.





По словам Ирэны Котвицкой, проект начался с волны свободы в Беларуси, на которую наложились пандемия коронавируса и закрытие границ:





"После долгих лет дружбы и творчества мы оказались в разных странах. Пришло осознание, что если не успеем собраться вместе в студии — наша песня не прозвучит уже никогда. Я прилетела в Беларусь для записи [Ирэна сейчас живёт в Израиле. - Ред.], когда рейсы отменялись каждый день, и летела последним самолётом. Нам очень хотелось поддержать белорусов и особенно женщин".





"Мы любим вместе работать, в нашем общении с Ирэной не было паузы, — добавляет Руся Шукюрова. — "Акана", потом Kazalpin, теперь, когда нас ещё больше объединили боль и беда, мы хотим вернуться к нашему дуэту и нести тему белорусскости в мир, ведь музыка и пение — это доступное нам оружие".









Над клипом Akana & Wise Bear работала команда Freedom Belarus. В результате получилось настоящее умное кино о женщинах в истории Беларуси. В видео реальные участницы белорусских протестов играют роли себя и своих предшественниц. Среди них можно заметить актрису Свободного театра Юлю Шевчук и певицу Сашу Захарик.





"Женщины Беларуси были и остаются вдохновляющими символами героизма, отваги и идейной культуры. Наши женщины оставили значительный вклад в истории, а их имена не должны быть забыты, равно как и сегодня наши женщины героически занимаются своим делом, спасая жизни, создавая искусство, выражая себя и своё мнение во имя свободы и будущего. Список этих имён бесконечен, и мы гордимся каждым из них", — так комментирует идею видео команда Freedom Belarus.