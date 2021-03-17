«Мы хотим доказать, что художник или дизайнер не обязан оставаться в рамках одной роли и может работать в разных направлениях. У каждого предмета этой коллекции есть практическое назначение, и в то же время все они являются произведениями искусства. Мнение о том, что искусство является чем-то эксклюзивным, а дизайн предназначен для массовой культуры, теряет актуальность», — рассказал Хенрик Мост, креативный директор IKEA.





Новая серия начнет продаваться в России во второй половине апреля. В поддержку коллекции компания выпустила AR-маски. Найти их можно в Instagram-аккаунте IKEA.





Работая над лампами для новой коллекции IKEA, новозеландская художница вдохновлялась работами итальянского художника Лучо Фонтана — полотнами с прорезями.





Американский художник Даниэль Аршам создал для IKEA часы. Они будто пребывают в движении, напоминая о том, что время летит.









Дуэт Humans since 1982, основанный шведскими художниками Бастианом Бишоффом и Пером Эмануэлсоном, взял дрон и поместил его в алюминиевую рамку, как бабочку.









Вазу и плед немецкого художника Штефана Маркса для коллекции IKEA украшают фраза из разговоров его друзей и надпись со стены в Лондоне.













Участники японского творческого коллектива Gelchop использовали для своего настольного светильника и фонаря самый типичный предмет IKEA — классический шестигранный ключ для сборки мебели.