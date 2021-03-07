Их истории вдохновляют и порой становятся аргументом в споре с самим собой: выбрать борьбу, независимость, правду или плыть по течению, пишет marketing.by.



"Коко де Шанель"





Габриэль Бонёр Шанель, которая известна всему миру как Коко Шанель - образец беспрецедентной силы характера, независимости и упорства в достижении поставленных целей. Благодаря ей на свет появилось "маленькое черное платье", приталенные жакеты, броши-камелии, а также парфюмерный хит 20 века духи «Chanel No. 5». А ведь начинала Габриэль с работы продавщицей в магазине одежды. И вы удивитесь, но пика своей популярности и карьеры она добилась ближе к 70-летию.





Фильм "Коко до Шанель" рассказывает о молодости легендарной женщины, ее работе в магазине, выступлении в кабаре в качестве певицы и первых шагах к своему неповторимому стилю. В главной роли - великолепная Одри Тоту.









"Опасная игра Слоун"





Если кто-то и может убедительно сыграть сильную женщину, так это Джессика Честейн. Ее героини буквально во всех недавних фильмах демонстрируют железную выдержку, умноженную на острый ум. Будь-то женщина-физик в “Интерстелларе”, капитан космического корабля в “Марсианине” или организатор азартных игр в “Большой игре”. Все это отличные кинокартины с сильным сценарием и харизматичными актерами.





А мы вам посоветуем посмотреть “Опасную игру Слоун”, где Честейн отлично справляется с ролью лоббистки Элизабет, которая вынуждена противостоять воротилам оружейного бизнеса. Их цель - не допустить принятия законопроекта, ограничивающего свободу покупки оружия в США. Героиня Честейн вступает в борьбу с опасными людьми и на кону не только ее карьера, но и свобода. На ее стороне - профессионализм, умение выстраивать стратегии и мощная женская интуиция.











"Железная леди"

Маргарет Тэтчер, женщина-политик, заслужившая противоречивые отзывы современников, восторги потомков и прозвище “Железная леди”. Первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства, она была жестким, бескомпромиссным человеком, всегда и во всем искавшим рациональное зерно и экономическую выгоду для Великобритании. Проведенная ею приватизация убыточных государственных предприятий существенно повысила производительность труда, а британцы получили возможность стать акционерами крупных заводов.





В фильме "Железная леди" образ Тэтчер воплотила неподражаемая Мэрил Стрип, получившая премию “Оскар” за эту роль.





"Слушание"





Знакомо ли вам имя Аниты Хилл? Если вы изучали тему защиты прав женщин, то скорее, всего да. Анита Хилл - американский юрист и ученый, получившая широкую известность в США и по всему миру в 1991 году, когда обвинила кандидата в Верховный суд США Кларенса Томаса, своего начальника, в сексуальных домогательствах. Хилл не добилась осуждения Томаса и пережила немало сложных моментов и обвинений во лжи. Тем не менее, во многом благодаря ее смелости - а в начале 90-х никто и не думал о движении #MeeTOO - президент Джордж Буш отказался от своего несогласия с законопроектом, который давал жертвам преследований право требовать федерального возмещения ущерба, возврата заработной платы и восстановления на работе. Закон был принят Конгрессом. А частные компании начали обучение по предотвращению сексуальных домогательств.





История Аниты Хилл рассказана в кинофильме “Слушание” с Керри Вашингтон в главной роли.









"Тоня против всех"





Женщины-спортсменки способны вдохновлять на свершения, демонстрируя невероятную целеустремленность. Их истории вдвойне впечатляют, когда путь к вершине лежит через преодоление жизненных преград. Как, например, история Тони Хардинг, американской фигуристки-одиночницы, ставшей второй женщиной в истории и первой американкой, выполнившей сложнейший трюк - тройной аксель - на соревнованиях. Впрочем, сложный характер Тони Хардинг и ее поступки перекрыли карьеру спортсменки. Фигуристку обвинили в нападении на соперницу Нэнси Кэрриган. Однако то, как Тоня в итоге сумела справиться со своими демонами и вернуться к жизни, безусловно, достойно восхищения.





Ее биография легла в основу фильма “Тоня против всех” с Марго Робби в главной роли.







"Большие глаза"





Маргарет Кин - американская художница, получившая известность благодаря своим оригинальным картинам с изображениям персонажей с большими глазами. Правда, Маргарет пришлось долгое время работать под именем своего мужа Уолтера Кина. И лишь спустя 10 лет она официально заявила о подлинном авторстве своих картин, выступив в суде против уже бывшего супруга. Маргарет доказала свое авторство и основала собственную галерею в Сан-Франциско.





О том, почему Кин вынуждена была скрываться под именем мужа и как сложно было пробиться в мире искусства в 60-е режиссер Тим Бертон снял симпатичную киноленту “Большие глаза” с Эми Адамс в главной роли.





"Начни сначала"





В США все чаще снимают фильмы о том, как начать карьеру, когда тебе 40+. Эта тема близка и нам. Одну из таких историй в комедийно-мелодраматическом ключе рассказывает режиссер Питер Сигал в кинокартине "Начни сначала" с Дженнифер Лопес в главной роли. Ее героиня Майа не получила блестящего высшего образования, зато она крутой маркетолог, выросшая с позиции простого продавца. Умеет улавливать чаяния аудитории и знает, как и кому предложить товар. Путем не очень честных уловок с резюме Майа попадает на работу в косметическую корпорацию, и ее задача - доказать снобам с дипломами Гарварда, что порой важно быть ближе к людям, чтобы создавать успешные продукты.







"Джентльмен Джек"





Анна Листер - одна из самых одиозных фигур в британской истории первой половины 19 века. Богатая землевладелица, путешественница, альпинистка, она вела свободный образ жизни, шокировала местных йоркширских мужчин, занимаясь совсем не женским делом - налаживала добычу угля в собственной шахте. А еще поддерживала сексуальные отношения с... женщинами. Анна Листер оставила любопытнейшие мемуары, в которых описывала свою работу и отношения с возлюбленными.





Биография этой необычной женщины нашла отражение в блестящем британском сериале HBO “Джентльмен Джек”.



