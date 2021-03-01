На обложку на этот раз поставили спортсменов из SOS BY. Там, среди прочих, есть: Степан Попов, Елена Левченко, Иван Ганин, Александра Герасименя, Ольга Мазуренок, Светлана Куделич, Дмитрий Шершань, Александр Ваховяк и Эльвира Герман.









Напомним, спортсмены из SOS BY требуют от властей прекратить насилие по отношению к мирным гражданам и провести новые и честные выборы.





Первоначально клип на песню Olympia вышел в 2015-м году.