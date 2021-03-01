BRUTTO перезалила песню Olympia - на обложке теперь спортсмены из SOS BY
На Youtube-канале группы BRUTTO перезалили клип на песню Olympia.
На обложку на этот раз поставили спортсменов из SOS BY. Там, среди прочих, есть: Степан Попов, Елена Левченко, Иван Ганин, Александра Герасименя, Ольга Мазуренок, Светлана Куделич, Дмитрий Шершань, Александр Ваховяк и Эльвира Герман.
Напомним, спортсмены из SOS BY требуют от властей прекратить насилие по отношению к мирным гражданам и провести новые и честные выборы.
Первоначально клип на песню Olympia вышел в 2015-м году.
Источник: tribuna.com
12:30 01/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение