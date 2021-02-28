Белоруска получила корону конкурса красоты Ms.Top Of The World

Модели в возрасте или age plus, как их помечают в своих портфолио агентства, завоевывают мир. Это время успешных женщин, когда выросли дети, наработа пенсия... В современном мире ни один подиумный показ, ни одна рекламная съемка сегодня не обходится без женщин, как говорят, среднего возраста, которые вышли из образа бабушек-старушек и показали всему миру, что женщина в золотом возрасте все также привлекательна и энергична.





Как известно, 57 -летняя Татьяна раньше работала в строительстве, а сейчас на заслуженном отдыхе. Но она не сидит дома сложа руки. На сегодняшний день она является опытной моделью age plus (то есть, вне возраста), принимала участие в модных показах в Минске и других городах Беларуси.

Трудно поверить, но, как сообщают СМИ, эта красивая женщина посещает тренировки по йоге, бачате и тайскому боксу.