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Белоруска получила корону конкурса красоты Ms.Top Of The World

Татьяна Бределева стала лучшей в категории Classic, где соревновались участницы старше 46 лет.

Белоруска получила корону конкурса красоты Ms.Top Of The World
Модели в возрасте или age plus, как их помечают в своих портфолио агентства, завоевывают мир. Это время успешных женщин, когда выросли дети, наработа пенсия... В современном мире ни один подиумный показ, ни одна рекламная съемка сегодня не обходится без женщин, как говорят, среднего возраста,  которые вышли из образа бабушек-старушек и показали всему миру, что женщина в золотом возрасте все также привлекательна и энергична. 

Как известно, 57 -летняя Татьяна раньше работала в строительстве, а сейчас на заслуженном отдыхе. Но она не сидит дома сложа руки. На сегодняшний день она является опытной моделью age plus (то есть, вне возраста), принимала участие в модных показах в Минске и других городах Беларуси. 
Трудно поверить, но, как сообщают СМИ, эта красивая женщина посещает тренировки по йоге, бачате и тайскому боксу.

Все фото: @ tatianabredeleva
"Белорусский партизан"
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