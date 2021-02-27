Конкурс «Мисс Гранд Интернешнл» входит в пятерку самых престижных конкурсов красоты наряду с конкурсами «Мисс Мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Земля» и «Мисс Интернешнл». Фанаты из Мексики, Венесуэлы, Латинской Америки и некоторых стран Азии относят его к тройке самых популярных, пишет tut.by. Его должны были провести еще в октябре 2020 года в Венесуэле, но из-за коронавируса организаторы были вынуждены перенести мероприятие на февраль 2021 и изменить место проведения.





Теперь 60 участниц полетят на конкурс в Тайланд и по прибытии на место проведут две недели в полной одиночной изоляции. Когда она закончится, девушки смогут принимать участие во всех активностях, которые предполагает конкурс.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





— У нас есть расписание. В течение двух недель у нас будут различные интервью, мы будем посещать достопримечательности, заниматься благотворительностью. Между всем этим — конкурсные дни. Девушки примут участие в шоу таланов, шоу вечерних платьев, шоу купальников. Одна из номинаций на этом конкурсе посвящена национальным костюмам.





— К сожалению, в славянских странах, да и в принципе в странах Западной Европы не так сильно развита культура конкурсов красоты, и у нас не знают, как правильно к ним подготавливаться.









Поэтому Полли решила, что национальный костюм должен быть уникальным.





— Я очень долго искала специалистов, потому что далеко не все понимают, что это за костюм и какого он должен быть размаха, — делится Полли. — Я уже сотрудничала с дизайнерами, но чаще всего они предлагают костюм крестьянки. Я понимаю, это наша культура, и я ей горжусь. Но когда одна девушка стоит в костюме крестьянки, а вторая рядом с ней — в бразильском карнавальном костюме, по-моему, очевидно, кто победит. Никто не будет давать скидку на то, что у нас такая культура. Поэтому нам нужен был фантазийный карнавальный костюм на белорусскую тематику. Мне хочется, чтобы страны с нереальными костюмами, такие как Пуэрто-Рико, Камбоджа, Венесуэла, Бразилия, смотрели на наш национальный белорусский костюм и понимали, что мы как минимум на том же уровне, а может даже и лучше.





Найти команду было очень трудно: сначала Полли пыталась искать через дизайнеров и моделей. В какой-то момент ей пришлось обратиться в свое «неформальное» прошлое. Раньше девушка была киберготом. Она обратилась к своему знакомому готу, и он смог посоветовать специалистов, с которыми сейчас и работает Полли.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Руководитель проекта — Марина Раева, режиссёр фрик-театра T (e)=Art. Вместе с ней над костюмом трудились художница декоративно-прикладного искусства Галина Рябова; ее дочь — стилист, дизайнер и художница Анастасия Рябова; бутафор, дизайнер и декоратор Екатерина Лисицына и механик Обухов Владимир. Костюм подготовили за три недели.





У Полли было четкое видение того, что должно получиться в итоге. Девушка решила, что платье должно быть впечатляющим, объемным и продуманным до деталей. Она показывала фотографии подачи и размаха, который ожидала увидеть на сцене, разным дизайнерам. Справиться с поставленной задачей получилось у Анастасии Рябовой: она предложила пять вариантов костюма. Один из них приглянулся Полли и лег в основу ее платья.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





— Я болела мыслью сделать коллекцию одежды, посвященную белорусскому национальному костюму, и стилизовать ее под современность, — рассказывает нам дизайнер Анастасия. — Я взяла технику, которую изначально развила (первая коллекция Анастасии была выполнена в виде каркасов). Мы поработали с колористикой народного костюма и остановились на белом, красном, черном и золотых цветах. Не хотелось придавать этому костюму «жилку» из советских времен, когда нас представляли в виде рабочих крестьян. Мы решили передать атмосферу времен ВКЛ, XVI века, который был «золотым» веком для территории Беларуси. Поэтому я смешала колористику белорусского народного костюма и форму роскошного платья эпохи барокко.





Механик в команде оказался неслучайно: за спиной у Полли будут соломенные крылья. Во время дефиле механизм, спрятанный в них, придет в движение — и крылья сомкнутся над головой девушки в круг. Он обозначает солнце — один из важнейших символов белорусской культуры.





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Костюм весит около 15 килограмм, размах крыльев (в прямом смысле слова) — полтора метра. В собранном состоянии высота платья будет чуть больше трех метров.



