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В центре Минска нашли клад из 24 царских золотых монет

Клад из 24 царских золотых монет нашёл историк Павел Королёв в центре Минска.

Об этой истории он написал в своём аккаунте в Фейсбуке.

Находка попалась Королёву в парке Марата Казея, где ведётся строительство, передает Еврорадио.

"Налазившись, находившись, обратил внимание на что-то жёлтое в земле, на монету. Подумал, что советский пятак.

Присмотрелся — оказалось, золотая монета с профилем Николая II. Затем ещё одна, ещё... 

Потом попалась зубная коронка... Стало неловко... Дальше там же выглянула из земли цепь (для цепочки немного великовата), кольцо, и снова монеты, монеты", — пишет историк.

Он вызвонил археолога Сергея Дерновича из Академии наук и остановил землеройные работы экскаватора. До приезда археолога Королёв нашёл 16 монет, кольцо, цепь, зубную коронку (на 4 зуба). С помощью металлоискателя археологи нашли ещё 8 монет — всего 24.

"Также важно, что рядом были куски ткани (или кожи). Вероятно, клад был завёрнут туда. Но как экскаватор землю вывалил (делая траншею где-то 3 недели назад), монеты, вероятно, вывалились. Одна из них и бросилась мне в глаза", — рассказывает Королев.

Оказалось, что ему попались золотые монеты времён Николая II в отличном состоянии. Находку забрал директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза.


Клад из золотых монет в центре Минска / facebook.com/paval.karaliou


Клад из золотых монет в центре Минска / facebook.com/paval.karaliou

Клад из золотых монет в центре Минска / facebook.com/paval.karaliou
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