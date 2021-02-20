В цвет! «2020-й стал годом белорусских женщин, мы обязаны были представить этот бренд»
Красавица выступит на международном конкурсе в костюме цветов национальных символов.
Вот в таком прекрасном национальном костюме представит Беларусь на международном конкурсе Ms. Top of the World Plus Size гомельчанка Людмила Деменюк.
Финал конкурса начался 18 февраля, победительница будет объявлена в субботу, 20 февраля, пишет gazetaby.com
Представлять нашу страну на этом конкурсе хотели 40 дам от 18 до 45 лет с размером одежды plus size (от 50).
Людмиле Деменюк 45 лет. Она организатор и ведущая командообразующих мероприятий и счастливых событий, более 20 лет проводит крупные республиканские слёты и фестивали.
У Людмилы двое детей, она участвует в вокальных конкурсах и благотворительных мероприятиях, увлекается верховой ездой и стрельбой.
Своим примером Людмила хочет разрушить устоявшиеся стереотипы и показать своей дочери и сверстникам, что красота не зависит от форм и размеров и, уж тем более, от возраста.
Кроме национального костюма участниц конкурса ждет показ в купальниках и вечерних платьях.
В прошлом году представительница Беларуси Наталья Колесникова привезла из Киева корону вице-мисс, в этом году директор национального отбора Евгения Тюленева не рассчитывает на меньший успех.
— 2020 год стал годом белорусских женщин, и мы просто обязаны были представить этот бренд на международном конкурсе, ведь нашим красавицам нет равных, — уверена Тюленева.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире конкурс будет проходить не в Латинской Америке, а онлайн.
12:13 20/02/2021
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