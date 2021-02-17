Оперная дива Маргарита Левчук ответила на "эпичный" ролик СТВ
На днях на СТВ показали весьма специфический клип.
Под слова «Накажи их, Боже, накажи» показали Анжелику Агурбаш, Александру Герасименю, Павла Латушко и других людей, не согласных с действиями властей. А потом под словами «сохрани их, Боже» — делегатов ВНС и Лукашенко.
Известная белорусская оперная дива Маргарита Левчук подготовила достойный ответ госпропагандистам.
"Белорусский партизан"
16:37 17/02/2021
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