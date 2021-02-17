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Оперная дива Маргарита Левчук ответила на "эпичный" ролик СТВ

На днях на СТВ показали весьма специфический клип.

Оперная дива Маргарита Левчук ответила на "эпичный" ролик СТВ
Под слова «Накажи их, Боже, накажи» показали Анжелику Агурбаш, Александру Герасименю, Павла Латушко и других людей, не согласных с действиями властей. А потом под словами «сохрани их, Боже» — делегатов ВНС и Лукашенко.

Известная белорусская оперная дива Маргарита Левчук подготовила достойный ответ госпропагандистам.
"Белорусский партизан"
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