Дизайнеры назвали самый модный цвет обуви предстоящей весной
Этот цвет может выглядеть эксцентрично или романтично, но в любом случае привлечет внимание.
Фото: modnaya-krasivaya.ru
Вообще, в этом сезоне дизайнеры особенно неравнодушных к розовому цвету. Причем в гардеробе его не должно быть много: главыное – розовая обувь. В фаворе будут все оттенки - от приглушенного кораллового до всеми любимого shocking pink, отмечает Harper’s Bazaar.
Словом, главная покупка сезона – это свежая пара обуви в розовых тонах. Подтверждение тому было продемонстрировано на подиумах самых известных модных домов, пишет Ежедневник.
Ботильоны-носки цвета фуксии, пожалуй, станут самой популярной моделью. В Fendi и Balmain уверены: подобная пара обуви прекрасно поддержит образ в стилистике спорт-шик.
Для тех, кто осмелился на эксцентричные ботильоны, дизайнеры приберегли задачку со звездочкой: как насчет пары декорированных ковбойских сапог пурпурного цвета? Богемную стилистику можно подчеркнуть фетровой шляпой и ультрамодным пончо
Резиновые варианты для пляжа можно подстмотреть у Coach и Giorgio Armani. В общем, розовой обуви хватит на любой вкус, погоду и стиль.
07:19 17/02/2021
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