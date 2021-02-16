Дизайнеры назвали самый модный цвет обуви предстоящей весной

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Вообще, в этом сезоне дизайнеры особенно неравнодушных к розовому цвету. Причем в гардеробе его не должно быть много: главыное – розовая обувь. В фаворе будут все оттенки - от приглушенного кораллового до всеми любимого shocking pink, отмечает Harper’s Bazaar.





Словом, главная покупка сезона – это свежая пара обуви в розовых тонах. Подтверждение тому было продемонстрировано на подиумах самых известных модных домов, пишет Ежедневник





Ботильоны-носки цвета фуксии, пожалуй, станут самой популярной моделью. В Fendi и Balmain уверены: подобная пара обуви прекрасно поддержит образ в стилистике спорт-шик.





Для тех, кто осмелился на эксцентричные ботильоны, дизайнеры приберегли задачку со звездочкой: как насчет пары декорированных ковбойских сапог пурпурного цвета? Богемную стилистику можно подчеркнуть фетровой шляпой и ультрамодным пончо





Резиновые варианты для пляжа можно подстмотреть у Coach и Giorgio Armani. В общем, розовой обуви хватит на любой вкус, погоду и стиль.